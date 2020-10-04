На кордоні з Угорщиною утворилася величезна черга: скільки там машин
На контрольно-пропускних пунктах з Угорщиною у неділю, 4 жовтня 2020 року, утворилися черги із кількох сотень автомобілів.
Про це повідомили у пресцентрі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Зокрема, на пункті пропуску "Лужанка" зараз стоїть понад 300 транспортних засобів.
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Відтак станом на 12:00 на пропускному пункті "Тиса" було 40 автомобілів. А на КПП "Лужанка" прикордонники нарахували аж 345 автомобілів та вантажівок.
Цікаво, що на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною, Білоруссю прикордонники не зафіксували черг взагалі.
Заборона в'їзду для іноземців в Україні: головне
- Уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців з 29 серпня 2020 року, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня. Головною причиною заборони була спроба зупинити приїзд хасидів-паломників до Умані на тлі пандемії коронавірусу. Хоча це і не спинило хасидів.
- Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, яка запроваджувала заборону на в’їзд іноземних громадян. З 28 вересня їм знову можна перетинати кордон з Україною, втім, за новими правилами.
- Згідно з ними, іноземні громадяни не можуть в'їжджати на територію України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.