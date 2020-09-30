Молдова повідомила про обмеження руху вантажівок в пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне". На такий крок пішли через ремонт автошляху Одеса – Кишинів.

Дорожнє покриття ремонтуватимуть до 30 жовтня

Ремонтні роботи триватимуть до 30 жовтня. Про це інформує Державна прикордонна служба України у фейсбуці.

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Дорожнє покриття на автошляху Одеса – Кишинів лагодять поблизу населеного пункту Паланка, що у Молдові.

Протягом цього часу вантажівки вагою понад 3,5 тонни не пропускатимуть.

У Державній прикордонній службі радять водіям утриматись від перетину кордону в пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне". Натомість рекомендують обирати інші маршрути руху.

Кабмін дозволив в'їзд іноземців

Зазначимо, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, яка запроваджувала заборону на в’їзд іноземних громадян. З 28 вересня їм знову можна перетинати кордон з Україною, втім, за новими правилами.

Згідно з ними, іноземні громадяни не можуть в'їжджати на територію України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.