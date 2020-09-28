Українська влада скасувала заборону на в'їзд для іноземних громадян з 28 вересня. Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діяли з 28 серпня до 28 вересня.

Інформацію про скасування заборони для іноземців підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Укрінформу". За його словами, ДПСУ керується нормами, які встановлює уряд.

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З 27 серпня і по 28 вересня, фактично, діяла заборона в'їзду іноземцям, тільки були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, з 00:00 год, ця норма припинила діяти.

Які правила для іноземців почнуть діяти в Україні

Іноземців прирівняють до українців, які повернулись з-за кордону. Правила для українців залежать від того, чи належить держава, з якої вони приїхали, до списку країн зі значним поширенням коронавірусу. Країна входить в цей список, якщо кількість нових випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч людей за 14 днів перевищує такий показник в Україні.

Після 28 вересня ці правила поширять і на іноземців. Вони будуть змушені самоізолюватись, якщо епідемічна ситуація в країні, з якої вони прибули, гірша, ніж в Україні . Замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.

. Замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду. Також іноземці для в'їзду в Україну повинні мати чинний страховий поліс. А якщо вони оберуть самоізоляцію, то повинні встановити спеціальний електронний додаток.

Коротко про заборону в'їзду для іноземців в Україні