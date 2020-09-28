Україна дозволила в'їзд для іноземців з 28 вересня: що відомо
Українська влада скасувала заборону на в'їзд для іноземних громадян з 28 вересня. Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діяли з 28 серпня до 28 вересня.
Інформацію про скасування заборони для іноземців підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Укрінформу". За його словами, ДПСУ керується нормами, які встановлює уряд.
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З 27 серпня і по 28 вересня, фактично, діяла заборона в'їзду іноземцям, тільки були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, з 00:00 год, ця норма припинила діяти.
Які правила для іноземців почнуть діяти в Україні
- Іноземців прирівняють до українців, які повернулись з-за кордону. Правила для українців залежать від того, чи належить держава, з якої вони приїхали, до списку країн зі значним поширенням коронавірусу. Країна входить в цей список, якщо кількість нових випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч людей за 14 днів перевищує такий показник в Україні.
- Після 28 вересня ці правила поширять і на іноземців. Вони будуть змушені самоізолюватись, якщо епідемічна ситуація в країні, з якої вони прибули, гірша, ніж в Україні. Замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.
- Також іноземці для в'їзду в Україну повинні мати чинний страховий поліс. А якщо вони оберуть самоізоляцію, то повинні встановити спеціальний електронний додаток.
Коротко про заборону в'їзду для іноземців в Україні
- Уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.
- Головною причиною заборони була спроба зупинити приїзд хасидів-паломників до Умані на тлі пандемії коронавірусу.
- Проте заборона хасидів не спинила. Понад 500 паломників вдалися до хитрощів, сказавши, що Україну використовують лише для транзиту, а це не заборонено урядом. Попри це, хасиди залишилися тут надовше.
- Всього у 2020 році в Україну приїхали понад 1000 хасидів.