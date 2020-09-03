З кінця серпня і до 28 вересня в’їзд іноземних громадян на територію України обмежено у зв'язку з поширенням COVID-19. Дозволять перетнути кордон нашої країни лише тим громадянам, які зможуть підтвердити мету подорожі. Якщо ж ціль поїздки не підпадає під передбачені урядом, іноземця відправлять додому.

Про те, чи відчуває Україна наслідки таких обмежень – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Іноземцям потрібен дозвіл

Іноземці пройти український кордон можуть лише за наявності спеціальних дозволів чи запрошень. Право в'їхати до України мають родичі першої лінії, власники офіційного дозволу на роботу також ті хто прямує транзитом, та мають документи, що це підтверджують. Відкритий кордон є і для студентів.

Авіакомпанії ж скасовують рейси до України. Представник української авіакомпанії вважає, що такі обмеження навряд чи позитивно вплинуть на епідеміологічну ситуацію, утім негатив точно відчує економіка країни.

Зі всіма, хто придбав квитки, ми контактуємо для того, щоб вони переконалися потрібній кількості документів для в'їзду в Україну. Це, на жаль, призводить до того, що вони скасовують свої подорожі. А скасовані рейси – це втрати в авіакомпанії,

– зазначив віцепрезидент української авіакомпанії Сергій Фоменко.

Скасовують поїздки й наземним транспортом, бронь у готелях. Експерти кажуть, що бізнес, який хоча б трохи пов'язаний з туризмом, вже за місяць відчує різницю.

"Будь-яке обмеження пересування людей, капіталів, товарів шкідливо впливає на економіку, особливо в короткостроковому вигляді. Не всі можуть дозволити собі зробити всі речі дистанційно", – вважає політичний експерт Олександр Солонтай.

Пасажиропотік зменшився

Уже в післякарантинний період Україну відвідувало приблизно 8 тисяч іноземців щодоби. В перші дні обмежень ця цифра стрімко впала. Понад 300 людей довелось навіть розвернути на кордоні.

Через складну ситуацію в сусідній Білорусі український уряд дозволив її громадянам перетинати наш кордон без додаткових підтверджень. Обмеження в'їзду іноземців до України триватиме до 28 вересня.

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