Ізраїль звернувся до Зеленського, щоб хасидів не впустили в Умань
Попри пандемію коронавірусу до 10 тисяч хасидів планують відвідати Умань для святкування Рош ха-Шана. Відтак керівник урядового коронавірусного центру Ізраїля Роні Гамзу звернувся до Володимира Зеленського, щоб цьому зарадити.
Тисячі паломників, які відвідають могилу цадика Нахмана, поставлять під загрозу обидві країни, заявив у своєму зверненні Роні Гамзу. Його цитує Times of Israel.
До слова Попри пандемію близько 10 тисяч хасидів планують у вересні відвідати Умань
Я хотів би висловити свою стурбованість тим, що проведення двох тижнів святкувань у місті Умані неминуче матиме серйозні короткострокові й довгострокові наслідки,
– заявив керівник коронавірусного центру Ізраїля.
За його словами, загроза постане як перед мешканцями Умані, так і перед усім населенням обох держав – України й Ізраїля.
Керівник коронавірусного центру Ізраїля закликав Володимира Зеленського не дозволити хасидам цьогоріч відвідувати Умань. Він наголосив, що в обох державах досі високий рівень зараження коронавірусом.
"Варто очікувати, що подібні заходи в такі неспокійні часи породжуватимуть масові зараження туристів і місцевих мешканців України. Згодом вони перетворяться на важкий тягар для місцевих медичних систем", – заявив Роні Гамзу.
Коротко про цьогорічне паломництво хасидів:
- Цього року традиційне святкування Рош ха-Шана, як і інших свят в інших релігіях, проходитиме в особливих умовах через пандемію коронавірусу.
- Український уряд спершу збирався заборонити хасидам в'їзд, але потім від цієї ідеї без пояснень відмовилися. Обійшлися спільним закликом України й Ізраїля до хасидів відмовитися від ідеї паломництва цього року.
- Втім хасиди вирішили не відмовлятися від такої ідеї. Максимум – це те, що цього року паломників буде менше, а люди з групи ризику в Умань не поїдуть.
- Паломники просять місцевим не перешкоджати їм, а натомість обіцяють інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів. За частину цих коштів облаштують могилу цадика Нахмана, а на решту збудують аеропорт у місті й розвинуть інфраструктуру.