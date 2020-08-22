Попри пандемію коронавірусу до 10 тисяч хасидів планують відвідати Умань для святкування Рош ха-Шана. Відтак керівник урядового коронавірусного центру Ізраїля Роні Гамзу звернувся до Володимира Зеленського, щоб цьому зарадити.

Тисячі паломників, які відвідають могилу цадика Нахмана, поставлять під загрозу обидві країни, заявив у своєму зверненні Роні Гамзу. Його цитує Times of Israel.

До слова Попри пандемію близько 10 тисяч хасидів планують у вересні відвідати Умань

Я хотів би висловити свою стурбованість тим, що проведення двох тижнів святкувань у місті Умані неминуче матиме серйозні короткострокові й довгострокові наслідки,

– заявив керівник коронавірусного центру Ізраїля.

За його словами, загроза постане як перед мешканцями Умані, так і перед усім населенням обох держав – України й Ізраїля.

Керівник коронавірусного центру Ізраїля закликав Володимира Зеленського не дозволити хасидам цьогоріч відвідувати Умань. Він наголосив, що в обох державах досі високий рівень зараження коронавірусом.

"Варто очікувати, що подібні заходи в такі неспокійні часи породжуватимуть масові зараження туристів і місцевих мешканців України. Згодом вони перетворяться на важкий тягар для місцевих медичних систем", – заявив Роні Гамзу.

Коротко про цьогорічне паломництво хасидів: