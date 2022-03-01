Міська влада Маріуполя повідомила, що окупанти готують диверсії. Вони поширюють інформацію про нібито "коридори для евакуації" жителів.

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"Це може бути підготовкою до великої диверсії. Вже фіксувалися факти, коли російсько-фашистські війська використовували мирних жителів як живий щит, щоб прорватися до українських міст", – повідомили у мерії.

Як можуть діяти російські вбивці

Влада міста зазначила, що росіяни можуть і навмисно атакувати колони мирних людей. Вони можуть робити це для пропагандистської картинки на російському телебаченні.

Путін шукає будь-які способи підняти бойовий дух демотивованих військових. Їх тут не чекають і клянуть. Український народ та армія чинять жорсткий опір та завдають російським фашистам величезних втрат,

– зазначили у міськраді.

Вони додали, що необхідну бути обережними та довіряти лише офіційним каналам. У разі створення гуманітарних коридорів для населення міська влада повідомить про це.

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