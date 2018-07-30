Королева Іспанії вбрала розкішну білу сукню для сімейної фотосесії

Королева Летиція вкотре приголомшила чудовим вибором одягу. Дружина іспанського монарха вбрала літню білу сукню, яка неймовірно личила їй та підкреслила відмінну засмагу.

Сонячне літо – чудовий час для відпочинку. Про це пам'ятають і члени іспанської королівської родини, тому щороку проводять відпустку на острові Майорка. Королева Летиція та король Філіп VI відправились на щорічні канікули разом зі своїми доньками Леонор та Софією.

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Оселилась королівська сім'я в одній зі своїх резиденцій – Палаці Альмудайна. Саме там, за традицією, Філіп VI та чарівна Летиція взяли участь у фотосесії. До королівського подружжя приєднались і їх чарівні доньки.

Для літньої фотосесії королева Летиція вбрала розкішну сукню, до якої підібрала світлі босоніжки із зав'язками. Знаменита іспанка відмовилась від підборів, надавши перевагу високій платформі. Ідеальна укладка волосся та розкішний макіяж завершили образ королеви Летиції. Водночас король Філіп VI вбрав смугасту сорочку та сірі штани. Чарівні Леонор та Софія красувались перед камерою у білій та блакитній сукнях.

Варто зазначити, що літня фотосесія королівської сім'ї відбувалась у невимушеній атмосфері. Родичі просто спілкувались та не зважали на фотографа, відтак знімки вийшли дуже милими.



Сімейна фотосесія королеви Летиції

Усі фото – Getty Images