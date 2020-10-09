Коронавірус б'є по Франції: великі міста закривають бари та ресторани
Через несприятливу ситуацію з поширенням COVID-19 французька влада ухвалила рішення посилити карантинні обмеження. У 4 великих містах, де ситуація з захворюваністю найгірша, закрили заклади громадського харчування.
У містах – стан підвищеної готовності
Обмеження посилили у Ліоні, Ліллі, Сент-Етьєні та Греноблі. Діятимуть вони вже з 10 жовтня. Про це інформує BBC.
До теми COVID-19 у Франції: Париж став зоною максимальної небезпеки
У цих містах не працюватимуть бари й ресторани. На такий крок пішли у Марселі у вересні, а у Парижі – минулого тижня.
В останні дні ситуація в декількох мегаполісах погіршилася. Щодня все більше і більше людей заражаються,
– повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.
Яка ситуація з поширенням COVID-19 у Франції
Станом на 9 жовтня в країні зафіксували більше ніж 711 тисяч випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених недугою, померли більше ніж 32 тисячі людей. Одужали понад 102 тисячі хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 18 тисяч 129 осіб.