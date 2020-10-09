Через несприятливу ситуацію з поширенням COVID-19 французька влада ухвалила рішення посилити карантинні обмеження. У 4 великих містах, де ситуація з захворюваністю найгірша, закрили заклади громадського харчування.

У містах – стан підвищеної готовності

Обмеження посилили у Ліоні, Ліллі, Сент-Етьєні та Греноблі. Діятимуть вони вже з 10 жовтня. Про це інформує BBC.

До теми COVID-19 у Франції: Париж став зоною максимальної небезпеки

У цих містах не працюватимуть бари й ресторани. На такий крок пішли у Марселі у вересні, а у Парижі – минулого тижня.

В останні дні ситуація в декількох мегаполісах погіршилася. Щодня все більше і більше людей заражаються,

– повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Зверніть увагу! Стан підвищеної готовності у Франції оголошують, коли рівень інфікування в місцевості перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб. А також тоді, коли не менше 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з коронавірусом.

Яка ситуація з поширенням COVID-19 у Франції

Станом на 9 жовтня в країні зафіксували більше ніж 711 тисяч випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених недугою, померли більше ніж 32 тисячі людей. Одужали понад 102 тисячі хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 18 тисяч 129 осіб.