Якщо вам трохи стане легше, то повідомляю: в провінції Онтаріо, Канада, почався досить жорсткий локдаун. На 28 днів.

Зачинено тотально все, окрім продовольчих товарів і товарів першої необхідності. Та ще можна на 25 відсотків заповнювати садові центри, бо ж прийшла весна – пора саджати.

Читайте також Це спрацює: яким має бути ідеальний план вакцинації та до чого тут сарафанне радіо

В Україні сміялись з приводу того, що стрічками переперезали полиці з умовними шкарпетками в торгових центрах і магазинах. В Онтаріо зараз так само. Стрічки скрізь, ніякого одягу, взуття і так далі.

Правда, мені здається, що всі й так скуповуються на Амазоні.

В кожній провінції уряд приймає рішення щодо обмежувальних заходів, виходячи із ситуації. В Онтаріо, не скрізь, але школи працюють.

Всі діти, поичнаючи з 4 років, в масках весь день. Правда, з понеділка тижневі канікули і є підозра, що вони можуть значно затягнутися.

Тепер з приводу цифр і статистики

Населення Канади подібне до населення України – 37,59 мільйонів. Протестовано на COVID-19 748 918 на 1 мільйон населення. Всього зроблено 28 мільйонів 455 тисяч 431 тест. Інфікувалося 1 мільйон 032 тисячі 945 людей. Померло – 23 тисячі 201 людина – це 2,2 відсотки. І це досить високий відсоток.

Зараз хворіють 63 тисячі 493 людини, серйозний та критичний стан у 835 людей.

І так, не вистачає ліжок. В лікарнях. Прийнято рішення, наприклад, перепрофілювати госпіталь, де проходять в тому числі пологи. Таке рішення досить неоднозначно сприймається і критикується.

Чому ж локдаун?

Тому що за останні тижні втричі збільшилась кількість хворих. І тепер щоденно в середньому реєструють 6 тисяч 562 хворих. Замість ще донедавна 2 з хвостиком тисяч.

З приводу смертності. Україна має під 500 смертей на добу і бачу, що вже пішли заяви про те, що ми наближаємося до італійської статистики річної давнини. І, зрозуміло, що це страшно і небезпечно.

Важливо! Все пішло не за планом: як Україна провалила вакцинацію

В Канаді в середньому реєструють за добу по 31 летальному випадку. Ось статистика (кожного дня надають відомості про смерті, про які було повідомлено попереднього дня):

1 квітня – 43 смерті

2 квітня – 28

3 квітня – 20

4 квітня – 24

5 квітня – 44

6 квітня – 23

7 квітня – 32.

Важливо сказати наступне. Звісно, уряд допомагає. Звісно, цього недостатньо. Звісно, бізнеси закриваються. Звісно, у людей депресія і паніка. І всім це страшенно набридло. Багато хто вважає, що заходи дуже суворі. На виліт із країни в тому числі. Скасовані всі рейси, і вже не перший місяць, на традиційні "дачі" канадійців – Домінікана, Мексика, Куба. Якщо хтось прилітає в країну, не важливо, резидент чи близький родич резидента (хоча з прильотами нерезидетів все доситьсуворо), обов'язковий тест, результати чекати треба в спеціально зарезервованому готелі. Це додаткові кошти і не малі. Потім, навіть при отримані негативного тесту, 2 тижні карантину у себе вдома.

Штрафи високі за порушення. Правду, місцеві медіа пишуть, що штрафів не так багато виписують. Поліція частіше обходиться усними попередженнями.

В Торонто періодично протестують проти жорстких заходів. Але в цілому громадяни слухняні. Тут і так ніхто одне одному в потилицю не дихає. Зараз тим паче дистанція і обережність. Маски багато де можна взяти безкоштовно, якщо ви раптом забули свою. В гості, може хто таємно і ходить, але в основному ні. В кафе навіть на терасах (а зараз тут, наприклад +22 градуси), не накривають столи. Взяли свою каву – і на вулицю. Все можна замовляти на виніс.

З приводу вакцинації

Уряд Канади замовив безпрецедентно велику кількість вакцин – по 8 на тих, хто повинен щепитися. Але не все вийшло так, як гадалось. Вакцини поступають обмеженими партіями, оскільки виробники насичують свій внутрішній ринок.

Станом на 7 квітня отримали по одній дозі 6 мільйонів 243 477 людей або 16, 6 відсотки. Пройшли повну вакцинацію – 746 тисяч 667 людини або 2,0 відсотки.

США провакцинували, наприклад, вже 33,5 відсотки населення (нагадаю, в США – 328,2 мільйони жителів), і 19,6 відсотки пройшли повну вакцинацію.

В Україні отримали по одній дозі вакцини – 334 тисячі 576 людей або 0,8 відсотків. Повну вакцинацію пройшло дві людини!

До теми Як захистити своїх батьків від COVID-19

Ну он повідомляють наші керівники держави, що домовилися про 10 мільйонів доз до кінця року. Хочу дуже в це вірити. Але ми вже проходили мільйони захисних масок, мільйони тестів, тепер от мільйони вакцин.

Ну, хто там чекав, щоб 2020 завершився? Тепер варто починати чекати, щоб скоріше завершився 2021 рік.

Цей дощ, схоже, надовго. Тому варто вчитися жити в нових реаліях. Як би ще хтось розповів, як при цьому не з'їхати з глузду?