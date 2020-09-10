У начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака виявили коронавірус. Він перебуває на самоізоляції вже протягом двох тижнів.

Інформацію про коронавірус у Руслана Хомчака підтвердив журналістам 24 каналу начальник управління зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ Богдан Сеник. Актуально Коронавірус у ЗСУ: кількість нових хворих продовжує зростати Що відомо про стан Хомчака За даними Генштабу ЗСУ, Руслан Хомчак здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Наразі стан його здоров'я задовільний. Водночас військові наразі не знають, де саме начальник Генштабу ЗСУ міг заразитися COVID-19. Новина доповнюється