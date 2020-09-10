У головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака коронавірус: що відомо про його стан
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У начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака виявили коронавірус. Він перебуває на самоізоляції вже протягом двох тижнів.
Інформацію про коронавірус у Руслана Хомчака підтвердив журналістам 24 каналу начальник управління зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ Богдан Сеник.
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Що відомо про стан Хомчака
За даними Генштабу ЗСУ, Руслан Хомчак здав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Наразі стан його здоров'я задовільний.
Водночас військові наразі не знають, де саме начальник Генштабу ЗСУ міг заразитися COVID-19.
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