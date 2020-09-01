Митрополит ПЦУ Олександр Драбинко пройшов тест на коронавірус та отримав позитивні результати. Він закликає усіх, хто з ним контактував, звернутись до лікаря та бути уважними до свого здоров'я

Священник почувається добре. Про це він розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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В результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав "позитивний" результат. Джерело інфікування, час та місце – невизначені. У зв’язку з цим, згідно з приписом лікаря перебуваю до 15 вересня на карантині,

– зазначив Драбинко у повідомленні.

Митрополит розповів, що його температура в нормі і класичні симптоми COVID-19 відсутні.

Проте священник закликав усіх, з ким він міг контактувати, звернути увагу на своє здоров'я і за нагоди звернутись до лікаря

Яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 1 вересня, п'яту добу поспіль фіксують понад 2 тисячі хворих. 31 серпня коронавірусну хворобу виявили у 2 088 жителів України.

За минулу добу померли від ускладнень COVID-19 48 пацієнтів. Натомість видужали – 688 хворих.

Протягом всього часу пандемії в Україні захворіли 123 303 людини. З них видужали 57 802. Кількість летальних випадків становить 2605.

​В середньому до 20% хворих на коронавірусну інфекцію потребують госпіталізації.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу