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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Коронавірус на Хмельницькій АЕС: мер Нетішина звинуватив священників УПЦ МП

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      Що відомо про спалах коронавірусу в Нетішині
      Що відомо про спалах коронавірусу в Нетішині / ye.ua

      У місті Нетішин, у якому працює Хмельницька АЕС, зафіксували спалах коронавірусу. Влада міста пов'язує його з діяльністю церкви УПЦ МП.

      Мер Нетішина Олександр Супрунюк написав заяву про злочин до СБУ. Він стверджує, що священники УПЦ МП свідомо порушували карантинні вимоги та навіть погрожували поліції. Про це він заявив місцевому виданню Ye.ua, а також на своїй фейсбук-сторінці.

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      Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів найбільша проблема була із священниками Московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували спустити собак, якщо з'явиться поліція на території храмів,
      – заявив він.

      Супрунюк наголошує, що в церкві, нібито, закликали ігнорувати хворобу. Там проводили обряд оливопомазання, який передбачає тісний контакт зі священником.

      При цьому очільник міста наполягає, що ситуація з церквою не є політичними переслідуваннями, адже є об'єктивні порушення.

      Як працюватиме АЕС у зв'язку зі спалахом коронавірусу серед працівників

      • Атомна станція переводить працівників, які відвідували храми на свята, на дистанційну роботу.
      • Олександр Супрунюк повідомив, що в місті, яке, як і решту міст-атомників, давно закрили на карантин, вже вісім заражень коронавірусом, і всі вони пов'язані з церквою. Працівникам зробили майже сто тестів і влада готується до найгіршого.
      • Якщо підозри масового зараження працівників атомної станції найближчими днями підтвердяться, то АЕС переведуть на казармовий карантинний режим – звідти ніхто не зможе виїхати.
      • Пресслужба АЕС повідомила, що контролює працівників, які відвідували храми та церкви.

      Зверніть увагу! Всього в Хмельницькій області зафіксували 72 випадки коронавірусної інфекції станом на 28 квітня. Одужали вже 18 людей, померли, на жаль, 5 осіб.

      Що відомо про порушення під час Великодніх служб?Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 АЕС УПЦ МП Великдень Новини Хмельницького Новини України
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