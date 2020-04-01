Коронавірус серйозно прогресує в Україні, втеча евакуйованих з обсервації – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 1 квітня – Україна, попри всі заходи, рухається у тому ж темпі, що й решта країн Європи. На сьогодні кількість інфікованих вже сягнула 700 осіб, і завтра ми можемо мати вже першу тисячу. Приблизно 60 евакуйованих українців втекли з готелю "Козацький", де перебували на обсервації.

Також у випуску:

Арсен Аваков на своїй фейсбук-сторінці написав, що за оптимістичними прогнозами, до нормального життя українці зможуть повернутися лише після 15 травня.

Кількість хворих на коронавірус в Росії наблизилась до 3 тисяч. За попередню добу захворіло півтисячі. 24 людини померло.

Депутата Гео Лероса, який оприлюднив скандальні плівки з Єрмаком, вже затягали по допитах. Єрмак старший дав моно пресконференцію, а Єрмак молодший написав сьогодні пост, в якому спробував усе пояснити. Але пояснив лише те, чому конче потребує грошей.