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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус серйозно прогресує в Україні, втеча евакуйованих з обсервації – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 1 квітня – Україна, попри всі заходи, рухається у тому ж темпі, що й решта країн Європи. На сьогодні кількість інфікованих вже сягнула 700 осіб, і завтра ми можемо мати вже першу тисячу. Приблизно 60 евакуйованих українців втекли з готелю "Козацький", де перебували на обсервації.

      Також у випуску:

      Арсен Аваков на своїй фейсбук-сторінці написав, що за оптимістичними прогнозами, до нормального життя українці зможуть повернутися лише після 15 травня.

      Кількість хворих на коронавірус в Росії наблизилась до 3 тисяч. За попередню добу захворіло півтисячі. 24 людини померло.

      Депутата Гео Лероса, який оприлюднив скандальні плівки з Єрмаком, вже затягали по допитах. Єрмак старший дав моно пресконференцію, а Єрмак молодший написав сьогодні пост, в якому спробував усе пояснити. Але пояснив лише те, чому конче потребує грошей.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Коронавірус в Україні Евакуація українців Гуд найт Юкрейн
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