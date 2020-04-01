Коронавирус серьезно прогрессирует в Украине, побег эвакуированных из обсервации-Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 1 апреля – Украина, несмотря на все меры, движется в том же темпе, что и остальные страны Европы. На сегодня количество инфицированных уже достигло 700 человек, и завтра мы можем иметь уже первую тысячу. Примерно 60 эвакуированных украинцев сбежали из отеля "Казацкий", где находились на обсервации.
Также в выпуске:
Арсен Аваков на своей странице в фейсбук написал, что по оптимистическим прогнозам, к нормальной жизни украинцы смогут вернуться только после 15 мая.
Количество больных коронавирусом в России приблизилось к 3 тысячам. За предыдущие сутки заболели полтысячи, а 24 человека умерли.
Депутата Гео Лероса, который обнародовал скандальные пленки с Ермаком, уже затаскали по допросах. Ермак старший дал моно пресконференцию, а Ермак младший написал сегодня пост, в котором попытался все объяснить. Но объяснил лишь то, почему крайне нуждается в деньгах.
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