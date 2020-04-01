23:47
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус серьезно прогрессирует в Украине, побег эвакуированных из обсервации-Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 1 апреля – Украина, несмотря на все меры, движется в том же темпе, что и остальные страны Европы. На сегодня количество инфицированных уже достигло 700 человек, и завтра мы можем иметь уже первую тысячу. Примерно 60 эвакуированных украинцев сбежали из отеля "Казацкий", где находились на обсервации.

      Также в выпуске:

      Арсен Аваков на своей странице в фейсбук написал, что по оптимистическим прогнозам, к нормальной жизни украинцы смогут вернуться только после 15 мая.

      Количество больных коронавирусом в России приблизилось к 3 тысячам. За предыдущие сутки заболели полтысячи, а 24 человека умерли.

      Депутата Гео Лероса, который обнародовал скандальные пленки с Ермаком, уже затаскали по допросах. Ермак старший дал моно пресконференцию, а Ермак младший написал сегодня пост, в котором попытался все объяснить. Но объяснил лишь то, почему крайне нуждается в деньгах.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев Гуд найт Юкрейн
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:03 Коронавирус в Испании: смертность уже 5 дней подряд бьет рекорды
      Здорове життя 58940
      сегодня , 19:20 Для украинцев создадут миллион новых рабочих мест, – Зеленский
      Новини України 3275
      сегодня , 19:03 Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      Food and Drinks 80431
      сегодня , 17:55 Коронавирус в России: Путин запретил здороваться с ним за руку и засел в резиденции под Москвой
      Новини України 7267
      сегодня , 19:02 Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное
      Новини України 11220
      сегодня , 17:42 В Сумах оштрафовали мужчину на 17 тысяч за поход в магазин без маски
      Новини України 3414
      сегодня , 20:10 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
      Статті 16231
      сегодня , 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
      Інтернет 22312
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 23:30 Коронавирус захватил Россию: куда исчез Путин
      Іван Яковина
      сегодня , 22:46 Высший совет правосудия преследует и травит честных судей: шокирующие примеры
      Роман Маселко
      сегодня , 11:30 Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук