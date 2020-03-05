Коронавірус у Хорватії: українським військовим скасували оздоровчу поїздку на Балкани

Оздоровлення групи із 35 українських ветеранів у Хорватії скасовано через поширення коронавірусу. Візит був запланований на 7 березня.

Про це у твітері повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич. Він також додав, що остаточно цю можливість ще не втрачено.

До теми: Вперше коронавірус підтвердили в Хорватії

За словами дипломата, Хорватія залишила активною таку нагоду для українських військових.

Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020

Що відомо про поширення коронавірусу у Хорватії?У Загребі, столиці Хорватії, 25 лютого підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Чоловіка із симптомами вірусу госпіталізували у Загребі. Раніше він відвідував італійський Мілан.



Міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош повідомив, що у місті Рієка також госпіталізували 9 працівників, які нещодавно повернулися з Італії. Він уточнив, що Хорватія переймає практику і досвід європейських країн.