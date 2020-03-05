Коронавірус у Хорватії: українським військовим скасували оздоровчу поїздку на Балкани
Оздоровлення групи із 35 українських ветеранів у Хорватії скасовано через поширення коронавірусу. Візит був запланований на 7 березня.
Про це у твітері повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич. Він також додав, що остаточно цю можливість ще не втрачено.
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За словами дипломата, Хорватія залишила активною таку нагоду для українських військових.
Що відомо про поширення коронавірусу у Хорватії?У Загребі, столиці Хорватії, 25 лютого підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Чоловіка із симптомами вірусу госпіталізували у Загребі. Раніше він відвідував італійський Мілан.
Міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош повідомив, що у місті Рієка також госпіталізували 9 працівників, які нещодавно повернулися з Італії. Він уточнив, що Хорватія переймає практику і досвід європейських країн.