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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Коронавірус вже завдав більшої шкоди, ніж глобальна криза 2008 року, – ОЕСР

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      Вплив коронавірусу на економіку / Фото з відкритих джерел

      Збитки від пандемії коронавірусу вже перевищили збитки від глобальної фінансової кризи 2008 року і від терактів 11 вересня 2001 року.

      "Навіть, якщо загальносвітової рецесії не буде, ми отримаємо або нульовий, або негативний ріст у багатьох країнах світу, включно з найбільшими. Через це загальносвітове зростання не тільки буде низьким в цьому році, але і буде довго відновлюватися", – заявив в інтерв'ю BBC генсек Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Хосе Анхель Гурріа.

      До теми Фондові ринки Азії та США обвалилися на тлі загострення ситуації з коронавірусом

      Він додав, що невідомо, скільки грошей потрібно на боротьбу з безробіттям, тому невідомо, скільки людей втратять роботу.

      "І ми не знаємо, скільки буде потрібно для реанімації сотень тисяч середніх і дрібних підприємств, які вже постраждали", – вважає сказав глава ОЕСР.

      Зауважимо, що за прогнозом глави інвестиційної компанії Dragon Capital Томаша Фіали, у зв’язку з карантином через коронавірус економіка України скоротиться на 4% ВВП за оптимістичним сценарієм і на 9% за базовим. За умови, що ВВП скоротиться на 9%, курс долара в Україні може сягнути 35 гривень.

      Що відомо про фінансову кризу 2008 року? Глобальна фінансова криза 2008 року – глибока фінансова криза, найгірша криза з часів великої депресії. Криза яскраво проявилась у вересні 2008 року під час банкрутства, злиття або консервації декількох великих американських фінансових фірм. Розпочавшись з банкрутства великих фінансових установ у США, криза швидко розрослась у глобальну. Це призвело до банкрутства декількох європейських банків та падіння різних біржових індексів, значного падіння вартості акцій та товарів по всьому світу.

      Що відомо про ОЕСР? Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна організація, що об'єднує 35 країни світу. Більшість з них є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку, та розглядаються як розвинені. Організацію створили в 1960 році задля координації економічної політики країн-членів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Безробіття Гроші Світова криза 2020 Коронавірус Covid-19
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