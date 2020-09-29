На початку пандемії Офіс Президента України звернувся до волонтерських організацій, аби зробити їх партнерами в боротьбі з коронавірусом. Одним з таких був фонд "Корпорація монстрів". Нині його співзасновниця Катерина Ножевнікова оцінила дії влади для подолання пандемії в Україні.

Своїй думки щодо дій влади, витрат з коронавірусного фонду й нинішньої статистики хворих Катерина Ножевнікова висловила в інтерв'ю виданню "Бабель".

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Коронавірусного фонду мало вистачити

65 мільярдів "ковідного фонду" – це по два мільярди на область. Області були різні – комусь треба було більше, хтось підготувався краще. У будь-якому разі цих грошей могло вистачити, щоб зупинити пандемію в Україні,

– переконана волонтерка.

Вона запевняє, що коли б влада вдало розпорядилася грошима, то про цих людей потім могли б написати в підручниках, вони б увійшли в історію, тому що зуміли врятувати країну. Та вийшло все зовсім навпаки.

"Коли міністр охорони здоровʼя і люди в його оточенні кажуть, що передали 35 мільярдів з фонду на дороги, тому що у них до епідемії все готово, хочеться запитати: як можна так відверто брехати?" – заявила Катерина Ножевнікова.

Україна отримала подарунок для підготовки до пандемії

Шість місяців на підготовку до пандемії країна отримала в подарунок. Якщо у квітні стало зрозуміло, що тримати людей по домівках – занадто болісно для економіки, потрібно було їх випускати й дуже активно готувати ліжковий фонд і лікарів,

– вважає волонтерка.

Вона підкреслює, що вже у квітні волонтери розуміли, що хворим знадобиться квітень. Вони чекали допомоги держави, але в підсумку почали закуповувати його самі – вже в серпні, коли "пацієнти в лікарнях билися за кисневі маски".

"У вересні вийшов міністр і сказав зібрати потреби по всіх регіонах країни. Тільки збирати їх потрібно було навесні. Тепер 12 тисяч кисневих концентраторів, які потрібні МОЗ, просто не купити", – заявила Ножевнікова.

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Нинішня статистика – "казкова хрінь"

Вона переконана, що статистика заповненості лікарняних ліжок, про які говорить влада – це "казкова хрінь". Мовляв, за твердженнями влади ці показники постійно занадто різні.

Місяць тому міністр сказав, що в усій країні є 35 тисяч ліжок для пацієнтів із коронавірусом. Реальна заповнюваність тоді становила 80% – 90%. МОЗ 17 серпня каже, що заповнені 18% ліжок, наступного дня – 85%. Це як?

– запитує волонтерка.

Резюмуючи, вона підкреслена, що в лікарні 80% ліжок повинні бути забезпечені кисневими масками, а, наприклад, в Одеській області цей показник не перевищує 30%.