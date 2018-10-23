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      Корупція, яку навіть не очолити, – юрист про складнощі визначення винуватця ДТП з краном у Києві

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      Уранці 23 жовтня у Києві на бульварі Лесі Українки трапилася масштабна ДТП: автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів. Найменшими втратами відбудуться ті, у кого автомобілі застраховані КАСКО – їм шкоду компенсує страхова.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів юрист Вадим Володарський.

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      За його словами, в Україні автомобілів, застрахованих КАСКО, небагато, оскільки страхові не люблять працювати з транспортними засобами, старшими за вісім-десять років. Тоді як середній вік українського автопарку – біля 20 років. Однак, процедуру захисту своїх прав у відповідності з законом розпочати варто.

      Спершу слід звернутися до страхової, у якій застрахована цивільно-правова відповідальність автомобіля винуватця ДТП, потім дочекатися постанови суду, якщо це справа про адміністративну відповідальність, чи відповідного вироку, якщо справа кримінальна. І тоді вже очікувати компенсації від страхової. Щоправда, все це стосується тільки тих випадків, коли є явний винуватець ДТП,
      – пояснив експерт.

      І додав, що у випадку з київським ДТП за участі крана – начебто, відмовили гальма. "І тут є велике питання. Якщо кран завідомо несправним виїхав на лінію, то тут є відповідальність осіб, які його випустили. Але якщо технічна несправність виникла в ході поїздки і передбачити її було неможливо, то в такому випадку винуватця немає", – зазначив юрист. 


      Вадим Володарський зазначив, що проблема визначення винуватця ДТП вкрай складна

      Особливу увагу правозахисник звернув на нюанс з проходженням транспортним засобом так званого "техогляду": тепер його називають "технічний контроль", проводять регулярно і з певною періодичністю. Але це не показник справності автомобіля. Тільки судова автотехнічна експертиза визначатиме, чи була несправність, який її був характер, якщо вона була, і чи вона виникла раптово. 

      "Техогляд" – унікальна річ в історії України. Це те, що за часів Януковича було скасовано через корупцію. Тобто це означає, що ступінь корупції там був такий, що її неможливо було не тільки ліквідувати, але й, як у анекдоті, "неможливо навіть очолити",
      – підсумував Вадим Володарський.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що юристи оприлюднили інформацію про те, як можна отримати відшкодування збитків за пошкоджене в київському ДТП з краном авто. Зокрема, у випадках, якщо є страхування КАСКО, і якщо його немає.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварія з краном у Києві
      Джерело: 24 канал
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