Космічний зонд Juno передав нові неймовірні знімки Юпітера після 5 років польоту: фото

Космічне агентство NASA проказало нові кольорові знімки Юпітера на основі фото, отриманих із космічного апарату Juno, який, по ідеї, кілька років перебуватиме на орбіті планети.

Зонд Juno передав знімки газового гіганта ще в грудні 2017 року, але робота з фотографіями зайняла ще близького одного місяця, пише Science Alert.

Камера зонда працювала з відстані 8 300 миль при масштабі в 5,8 кілометра на піксель. "Оригінальні" чорно-білі варіанти нових знімків обробляли в спеціальній програмі JunoCam.

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Апарат Juno завершив свою десяту швидкісну подорож навколо Юпітера 16 грудня. Він наближається до газового гіганта і робить нові фотографії приблизно кожні 53 дні, а переміщається зі швидкістю до 130 тисяч миль за годину (209 тисяч кілометрів за годину),

– йдеться в повідомленні.

Зонд Juno запустили в 2011 році, і лише через 5 років він досягнув Юпітера. NASA планує, що Juno перебуватиме на орбіті планети кілька років.