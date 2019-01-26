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      Российский космодром превратился в "попрошайку"

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      Космодром "Восточный"
      Космодром "Восточный" / spacegid.com

      Наблюдать за конвульсиями российской космонавтики, переоцененной в разы, честно скажу, крайне интересно. Ведь сразу после громких заявлений официальных лиц о грандиозных планах и достижениях, следует холодный душ из суровой реальности.

      Так случилось и в этот раз, когда после заявления Дмитрия Рогозина о том, что "Роскосмос" планирует создать спутниковую сеть слежения "Государево око", поступила информация, что и в 2019 году российские космонавты не смогут стартовать с грандиозной стройки века – космодрома "Восточный". А все потому, что он по-прежнему не достроен!

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      Так, космодром, который планировали окончательно сдать в первом квартале этого года, до сих пор готов лишь на четверть. Из 19-ти запланированных объектов на "Восточном" полностью готова лишь 5!

      Что интересно, "Роскосмос" просит у правительства РФ еще "немного" денег на достройку. С учетом того, что достраивать там нужно, грубо говоря, 75% объектов, то это отнюдь не "немного". А памятуя то, что по состоянию на 2015 год на "Восточный" уже было выделено 180 млрд рублей, сколько уйдет на дальнейшую достройку можно только гадать.

      А потому, пенсионерам РФ нужно еще немного напрячься. Тем же, кому не суждено выйти на пенсию никогда – работать следует усерднее, ведь будущее космической сверхдержавы зависит от них! В конце-то концов, за счет кого "Роскосмос" сможет кормиться в эпоху тотального обнищания страны и экономического пике?

      Грандиозная стройка "Восточного" превращается в дорогую, но бесполезную игрушку, территория которой в скором времени будет использоваться не столько для запусков ракет, сколько для съемок постапокалиптических фильмов. По крайней мере, хоть какая-то польза будет. Теперь я в этом уверен более чем на 146%.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Гроші Публікації Роскосмос
      Джерело: 24 Канал
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