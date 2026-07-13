Бої за Костянтинівку, наймовірніше, триватимуть до осені: огляд фронту від ISW

Російські війська зосередилися на захопленні Костянтинівки. Українські сили вибивають ворога з прикордоння.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіх на Сумщині, а росіяни – на Костянтинівському напрямку.

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Де просунулися ЗСУ?

Українські сили нещодавно просунулися або втримали свої позиції на півночі Сумської області. Тим часом загарбники продовжували проводити диверсійно-проникні операції в цьому районі.

Геолоковані кадри, опубліковані 11 липня, показують, як російські війська завдають ударів по Силах оборони у північній та південній частинах села Бачівськ (на північний захід від Сум). Російські джерела раніше заявляли про присутність у цьому районі позицій окупантів.

Інші геолоковані кадри за 11 липня демонструють, як українські сили завдають удару по позиції в північній частині Бачівська, куди інфільтрувалися росіяни.

Яка ситуація у Костянтинівці?

Російські війська продовжують просуватися в Костянтинівці, однак українські сили й надалі утримують позиції в місті.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська закріпилися у східній частині Костянтинівки – від вулиці Театральної до вулиці Булгакова, уздовж вулиці Мінської, а також просунулися на північ від залізничного вокзалу.

За його словами, бої тривають поблизу парку Металург і стадіону "Металург" у центральній частині міста.

Також російські групи діють уздовж вулиці Ємельянова в районі АЗС Motto та міської лікарні №1 у західній частині Костянтинівки.

Машовець зазначив, що українські військові продовжують утримувати позиції в промисловій зоні між річкою Кривий Торець і вулицею Правобережною в центрі міста. Крім того, вони зберігають невеликий плацдарм на річці Кривий Торець між державним науково-виробничим підприємством "Кварсит Костянтинівка" та підприємством "Свинець" у західній частині міста.

За оцінкою Машовця, густа рослинність і руїни будівель допомагають російським військам приховувати своє переміщення та знижують ефективність роботи українських безпілотників. Він також повідомив, що російські війська активно застосовують авіацію, зокрема керовані авіабомби з модулями планерування.

На думку Машовця, бої за Костянтинівку триватимуть щонайменше до кінця липня 2026 року, а найімовірніше – і протягом серпня.

Російські війська продовжують проводити інфільтрації і в інших районах Костянтинівсько-Дружківського тактичного напрямку.

Геолоковані кадри за 10 липня показують, як українські сили завдали удару по позиції на південний схід від Васютинського (на схід від Краматорська) після того, як туди інфільтрувалися росіяни.

Що відбувається на інших напрямках фронту?

Окупанти продовжували проводити інфільтрації на півночі Харківської області.

Геолоковані кадри за 12 липня показують, як українські сили завдають ударів по будівлях, зайнятих російськими військами, у північній та південній частинах Козачої Лопані (на північ від Харкова).

Окремо окупанти нещодавно провели диверсійно-проникну операцію на Великобурлуцькому напрямку.

Геолоковані кадри за 11 липня демонструють, як українські сили завдають удару по російській позиції на південний схід від Шев'яківки (на північний схід від Великого Бурлука).

Російські війська 11 та 12 липня продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, але підтвердженого просування не зафіксовано.

Пов'язаний із Кремлем російський блогер визнав, що повідомлення про нібито захід російських військ до Миколаївки (на схід від Слов'янська) не підтверджені. За його словами, присутність невеликих російських піхотних груп не означає встановлення стійкого контролю над цією територією.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW