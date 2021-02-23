Україна, за підсумками 2019-2020 років, виробила 13,8 тис. вантажних вагонів, з яких 2,7 тис. були оснащені залізничними осями, закупленими в Російській Федерації. Таким чином, кожен п'ятий вироблений в Україні новий вантажний вагон виявився з російськими осями.

Згідно з даними Федеральної митної служби РФ, українські виробники вагонів у 2019-2020 роках імпортували з Росії 5,4 тис. штук залізничних осей, що дозволило оснастити 2,7 тис. вантажних вагонів.

За два роки найбільшим імпортером осей виявився Крюківський вагонобудівний завод. Саме це кременчуцьке підприємство "червоного" директора Валерія Приходька отримало 3841 вісь у заводу "Уральська кузня", що входить до групи "Мечел" Ігоря Зюзіна.

Таким чином, частка КВБЗ в загальному імпорті російських осей в Україні склала 71%.

Нагадаємо, що в 2020-2021 роках Крюківський вагонобудівний завод також імпортував з Росії 2692 залізничних колеса виробництва "Євраз Нижньотагільський металургійний комбінат" Романа Абрамовича.

Таким чином, понад 300 вантажних вагонів КВБЗ оснащені з/д продукцією, закупленої у російських виробників.