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      Кожен п'ятий українець працює в тіні: Гончарук окреслив дії влади щодо вирішення проблеми

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      Як українська влада долає проблему нелегального ринку праці: заява Гончарука / Фото з відкритих джерел

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що практично кожен п'ятий українець працює неофіційно. Найчастіше таке трапляється у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності.

      Голова Кабінету Міністрів у своєму телеграм-каналі наголосив, що такі працівники – не захищені. І фактично вони є безправними у взаєминах із роботодавцем.

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      Легальний ринок праці – це не лише податки до бюджету, а передусім, створення цивілізованих умов праці для людей,
      – підкреслив Гончарук.

      Також він оприлюднив кроки, які зробив уряд, аби українські працівники вийшли з тіні.

      • Перший етап – інформаційний. 600 інспекторів праці по всій Україні провели особисту роз’яснювальну роботу для понад 180 тисяч роботодавців у сфері торгівлі.

      Крім того, у понад 56 тисячах випадків до візитів долучались:

      • Пенсійний фонд,
      • Державна податкова служба,
      • Державна служба зайнятості,
      • органи місцевого самоврядування.

      У підсумку лише за 2 тижні до Державної податкової служби надійшли понад 107 тисяч повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тисячами працівників. Засловами Гончарука, загальна динаміка працевлаштування у сферах, де проводили цю інфокампанію, зросла на 25,8%, якщо порівнювати з січнем 2019 року.

      • Другий етап являє собою інспекційну кампанію. Він стартував 10 лютого та триватиме до 21 числа. У його межах інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб.

      Мета нашого уряду на 2020 рік – це понад 200 тисяч нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. А за 5 років – 1 мільйон робочих місць, 
      – підсумував Гончарук. 

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      Раніше у НБУ повідомляли, що в тіні перебуває 23,8% валового внутрішнього продукту України. Таким чином, приблизно 846 мільярдів гривень ніде не обліковуються.

      У Нацбанку додали, що з тіньовою економікою вони планують боротися насамперед за допомогою розвитку безготівкових розрахунків.

      Як НБУ боротиметься з тіньовою економікою:

      • запроваджуючи здійснення соціальних виплат лише у безготівковій формі;
      • завдяки податковим пільгам;
      • через встановлення торговельних POS-терміналів представниками малого та середнього бізнесу;
      • додатково стимулюючи торговців та споживачів до проведення безготівкових розрахунків.

      Що таке тіньова економіка? Це вся господарська діяльність, яка відбувається поза державним обліком та контролем. З них не сплачують податки, а отже, страждає бюджет країни. Натомість "тіньові" підприємства збільшують власні прибутки.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Ринок праці Олексій Гончарук
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