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      Які галузі матимуть найбільший попит на працівників у 2020 році: прогноз уряду

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      Які галузі матимуть найбільший попит на працівників у 2020 році / unsplash.com

      Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства назвало галузі, у яких переважатиме попит на працівників у 2020 році. Серед лідерів – галузі промисловості та торгівлі.

      Також потребу у кадрах у 2020 році відчуватиме сільське господарство, галузі освіти та транспорту. Про це йдеться у звіті програми діяльності уряду за 2019 рік.

      Цікаво! В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка

      Галузі, що матимуть найбільший попит на працівників у 2020 році: 

      • промисловість – 26%;
      • торгівля – 17%;
      • сільське господарство – 14%;
      • освіта – 8%;
      • транспорт – 7%;
      • охорона здоров'я – 6%;
      • тимчасове розміщення й організація харчування – 3%;
      • діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 3%.

      До слова, у центрі зайнятості назвали професії, які мають найбільший попит серед роботодавців в Україні. Найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників – водіїв, швачок, електромонтерів, слюсарів, електрогазозварювальників.


      Яка зарплата у працівників робітничих професій / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      20361
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Сільське господарство Транспорт Торгівля Зарплата Кабінет Міністрів України Робота
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