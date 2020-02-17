Які галузі матимуть найбільший попит на працівників у 2020 році: прогноз уряду
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства назвало галузі, у яких переважатиме попит на працівників у 2020 році. Серед лідерів – галузі промисловості та торгівлі.
Також потребу у кадрах у 2020 році відчуватиме сільське господарство, галузі освіти та транспорту. Про це йдеться у звіті програми діяльності уряду за 2019 рік.
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Галузі, що матимуть найбільший попит на працівників у 2020 році:
- промисловість – 26%;
- торгівля – 17%;
- сільське господарство – 14%;
- освіта – 8%;
- транспорт – 7%;
- охорона здоров'я – 6%;
- тимчасове розміщення й організація харчування – 3%;
- діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 3%.
До слова, у центрі зайнятості назвали професії, які мають найбільший попит серед роботодавців в Україні. Найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників – водіїв, швачок, електромонтерів, слюсарів, електрогазозварювальників.
Яка зарплата у працівників робітничих професій / Інфографіка 24 каналу