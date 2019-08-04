Козли-танцівники підкорили Мережу ритмічними рухами: відео
В інтернеті з'явилося відео, на якому козли в унісон ритмічно рухаються вздовж вулиці. Це дало привід для творчості користувачам Twitter.
Відео з козликами, що весело крокують вулицею, опублікували у Twitter без звуку. Через це користувачі вирішили підставити його самотужки.
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Здається, що тварини рухаються ритмічно під будь-яку музику.
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