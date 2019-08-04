Козли-танцівники підкорили Мережу ритмічними рухами: відео

В інтернеті з'явилося відео, на якому козли в унісон ритмічно рухаються вздовж вулиці. Це дало привід для творчості користувачам Twitter.

Відео з козликами, що весело крокують вулицею, опублікували у Twitter без звуку. Через це користувачі вирішили підставити його самотужки.

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My daughter added sound pic.twitter.com/efeYmSTukv — Ben Swift (@drbenswift) 26 июля 2019 г.

Здається, що тварини рухаються ритмічно під будь-яку музику.

Call me naive but I still believe that many of the world's problems can be solved by dancing goats.



: https://t.co/z847ujJ8aJ pic.twitter.com/zF0XXyZQ9w — Paul Bronks (@SlenderSherbet) 28 июля 2019 г.