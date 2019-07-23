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      Чайка вкрала собаку просто з подвір'я будинку: фото

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      У Великобританії чайка вкрала маленьку собаку
      У Великобританії чайка вкрала маленьку собаку / devonlive.com

      У Великобританії чайка вкрала собаку породи чихуахуа прямо з подвір’я будинку на очах у чоловіка. Поки тварину так і не знайшли.

      Інцидент стався в англійському місті Пейнтон в неділю, 21 липня, пише місцева газета Devon Live. Очевидцем викрадення собаки на прізвисько Гізмо став хлопець її господарки.

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      За його словами, чайка залетіла в сад, де гуляв 4-річний Гізмо, схопила його дзьобом і полетіла в невідомому напрямку.

      Мій хлопець розвішував у саду білизну і побачив, як на Гізмо пікірує птах. Чайка забрала пса досить далеко, і ми втратили його з поля зору. Я навіть не знаю, де він. Можливо, він упав,
      – розповідає господиня песика Беккі Гілл.

      Жінка розповіла про цей незвичний інцидент місцевим ЗМІ, але розповідь швидко підхопили світові видання. Так дівчина сподівається швидше знайти свого улюбленця. Наразі доля чихуахуа Гізмо невідома.


      Чихуахуа Гізмо з власницею Беккі Гілл / фото Devon Live

      blog_ava
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      Теги: Світ тварин Великобританія Курйозні новини
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