Тигриця пробралася у будинок і солодко заснула: курйозні фото

В індійському штаті Ассам за останні дні через повінь загинули 92 тварини. Тигриця вирішила втекти з національного парку Казіранга, аби врятуватися. Тварина зупинилася у будинку місцевого мешканця.

Тигрицю налякав дорожній рух на шосе, тож вона знайшла прихисток у житловому будинку.

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Власник будинку Мотілал одразу втік разом з всією родиною, пише ВВС. Однак він зрадів, що тварина змогла відпочити. Справа у тому, що в Індії дуже поважають дику природу. Власник будинку сказав, що він збереже простирадло і подушку, на яких відпочивала тигриця.



Тигриця відпочиває на ліжку/ Фото: twitter.com/wti_org_india

Все ж чоловік повідомив у поліцію про інцидент. Рятувальники прибули на місце пригоди і організували безпечний шлях тварини з будинку до джунглів.

Керівник рятувальної операції Ратін Барман розповів, що тигриця провела у будинку цілий день .

Вона була дуже виснаженою і добре спала цілий день,

– сказав він.

Команда рятувальників заблокувала рух на шосе на годину і використала петарди біля будинку, аби тигриця прокинулася. О 17:30 тварина залишила будинок, перейшла шосе і попрямувала до джунглів.



Рятувальники допомогли тигриці повернутися у джунглі/ Фото: twitter.com/wti_org_india

Загалом повінь завдала значної шкоди індійським штатам Ассам та Біхар. Мільйони мешканців змушені були залишити домівки, понад 100 людей загинули. Окрім того, жертвами повені стали 54 олені, 7 носорогів, 6 диких кабанів і 1 слон.