Контрольно-пропускний пункт в’їзду – виїзду "Станиця Луганська" о 9 ранку 5 жовтня відновив свою роботу. Тепер КПВВ на лінії розмежування працюватиме за своїм звичайним осіннім графіком.

Про це інформує штаб ООС. Раніше роботу КПВВ припиняли через масштабні пожежі, що вирують на Луганщині.

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Рішення про відновлення пункту пропуску у "Станиці Луганській" прийняв командувач ООС Володимир Кравченко.

5 жовтня, о 9 годині ранку, відновлює роботу контрольний пункт в’їзду – виїзду "Станиця Луганська",

– мовиться в повідомленні.

КПВВ буде функціонувати згідно з осіннім графіком: щоденно з 7:00 до 18:30.

Зверніть увагу! Роботу КПВВ зупинили 1 жовтня, бо поблизу вирували пожежі, була сильна задимленість та було чути звуки, характерні при детонації боєприпасів.

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