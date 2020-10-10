На пункті пропуску "Краковець" жінка намагалася перетнути кордон з неповнолітнім сином. Прикордонники виявили, що вона хотіла зробити це за недійсним документом.

Порушення правил перетину кордону дітьми з одним із батьків виявили у Краковці, інформує пресслужба ДПСУ.

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Сьогодні (10 жовтня – 24 канал) на світанку, обравши "зелений коридор", легковиком Volkswagen у пункт пропуску "Краковець" прибула українка,

– йдеться у повідомленні.

Жінка їхала в автівці разом із неповнолітнім сином 2008 року народження. На паспортному контролі мандрівниця показала нотаріально засвідчену згоду від батька на вивіз сина за кордон. Але інспектор ДПСУ засумнівався щодо його правдивості.

У результаті перевірки документа з’явилася цікава деталь – батько хлопця перебував за межами України на момент видачі заяви.

Згодом жінка зізналася, що отримала фальсифікат у приватного нотаріуса без фактичної присутності батька. Жінку разом з дитиною передали правоохоронцям.

Важливо! Відповідно до чинного законодавства, щоб поїхати з одним із батьків чи з уповноваженою особою за кордон, потрібен нотаріально посвідчений дозвіл із зазначенням країни та терміну перебування.