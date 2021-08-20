Інцидент трапився біля чоловічого Свято-Іллінського монастиря, що підпорядковується православній церкві. У мережі опублікували відео з місця події.

Скандальне "Стій, с*ка": пранкер у Львові вдягнувся священником і з матом ганявся за перехожим – відео

Прогнав з монастиря

  • На записі видно, як чернець сильно штовхає жінку і вона швидко йде геть.
  • Потім до нього підходить сестриця і старається заспокоїти монаха.
  • Чернець натомість кричить до неї, що жінка вино хотіла "старабанити".
  • Поруч за прилавком із церковними товарами сиділа продавчиня.
  • Вона просто спостерігала за ситуацією. Ймовірно, жінка просто злякалась, тому не намагалась вирішити інцидент.

Як монах проганяв жінку з монастиря, бо вона начебто хотіла вкрасти вино: дивіться відео

Читайте також "Та й*б твою мать": у центрі Львова пранкер-священник зняв чергове відео