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Краще б Путіну повернути Крим, – Портников

00:22, сьогодні 1317 Читать новость на русском
Краще б Путіну повернути Крим
Краще б Путіну повернути Крим / beztabu.net

Те, що в Києві не реагують на пропозицію Володимира Путіна забрати техніку з Криму, чудово демонструє те, що в поверненні кораблів зацікавлені саме в Кремлі.

Таку думку висловив у своїй статті Віталій Портников, пише "Радіо Свобода".

За його словами, у Росії Путін і його оточення сконструювали для себе нову реальність – "змінити все змінити, нічого не змінюючи". Та як це зробити – у Москві не знають.

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"Простіше кажучи, Путін, схоже, не збирається йти з окупованих їм територій Донбасу і Криму. Але разом з тим, він хоче, щоб Захід скасував, або хоча б полегшив санкції, які починають вже не тільки позначатися на стані російської економіки, а й бити по безпосередніх інтересах путінського оточення", – зазначив Портников.

Політолог додав, що тому й з'являються такі пропозиції, як повернення кораблів з Криму. І якщо Україна пристане на пропозицію, то це буде символом визнання Києвом суверенітету Росії над Кримом.

Краще Путіну не кораблі повертати, краще повернути Крим. Але виглядає так, що Путін звичайно ж, не хоче визнавати, що крім грубої сили і логіки чекістських спецоперацій існує елементарний здоровий глузд. Саме цей здоровий глузд, а не авантюри політиків і маневри армій, і визначає долі народів і держав,
– резюмував він.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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