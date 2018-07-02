ТОП-5 найкращих смартфонів червня

У червні представили багато цікавих моделей смартфонів, як от кнопковий BlackBerry KEY2, потужний пристрій для ігор від Asus ROG – Phone, а також два бюджетники Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A. Про найцікавіші з нових пристроїв поговоримо далі.

BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2 отримав фізичні кнопки

Кнопковий смартфон BlackBerry KEY2 представили 7 червня. Розробники анонсували новинку, як пристрій бізнес-класу. Це доводить і його не бюджетна ціна – 649 доларів або майже 20 тисяч гривень.

Читайте також: Користувачі назвали смартфон, яким найбільше задоволені

Смартфон отримав 4,5-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю 1620x1080 пікселів. Екран покритий склом Glass Gorilla 3. Фішкою пристрою є фізична клавіатура, розміщена під екраном. При цьому вона є сенсорною, що дає змогу проводити навігацію за програмами і управляти курсором в поле введення тексту. На пробілі вбудований сканер відбитку пальців.

BlackBerry KEY2 отримав процесор Snapdragon 660 та 6 ГБ оперативної і 64/128 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому є також слот, що дає змогу розширити пам'ять до 256 ГБ.

На задній панелі розміщена 12-мегапіксельна камера, а селфі-камера має ​​8 МП.

Вартість смартфону BlackBerry KEY 2 у США становить 649 доларів (16 900 гривень), а в Європі смартфон коштує 649 євро (20 800 гривень).

Asus ROG Phone

Цей смартфон – один з найкращих варіантів для геймерів. Asus ROG Phone має повноекранний дисплей з двома фронтальними гучномовцями.

Головна перевага цього смартфону – це тривимірна система охолодження парової камери, що має убезпечити пристрій від перегріву навіть при активному використанні під час швидкої зарядки Quick Charge 4.0+. Смартфон підтримує технологію GameCool, тобто нагрівання відбувається в фірмовому блоці живлення, а не в самому смартфоні.

Читайте також: ТОП-5 найпотужніших смартфонів для ігор

Щодо інших характеристик, то ROG Phone оснащений 6-дюймовим AMOLED FHD + екраном з частотою оновлення 90 Гц. Він працює на процесорі Snapdragon 845 та має 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ або 512 ГБ пам'яті.

Asus ROG має батарею ємністю 4 000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Asus HyperCharge. Він також оснащений трьома портами USB-C. Це зроблено для того, щоб заряджати смартфон при цьому продовжуючи грати ігри.

Ще одна геймерська "фішка" – спеціальні кнопочки. Так, у верхній частині розміщені дві віртуальні кнопки з ультразвуковими сенсорами, які можна налаштувати відповідно до формату гри: наприклад, газ і гальмо в гонках або стрілянину і кидок гранати в шутерах.

Asus ROG Phone: огляд

Asus ROG надійде у продаж у другій половині цього року. Вартість в Україні складе 22 500 гривень. Повний комплект ASUS ROG Phone з аксесуарами коштує 1599 доларів – 42300 гривень.

Oppo Find X

В Oppo Find X селфі-камеру "заховали"

Головна цікава деталь нового флагманського смартфону від Oppo Find X – оригінальний дизайн. Інженери цікаво вирішили проблему "моноброви", створивши висувну конструкцію, в якій розміщені модулі основної і фронтальної камер, а також динамік. Ця висувна частина автоматично відкривається після запуску камери.

Окрім того, Find X отримав 6,4 дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160 × 1080 пікселів) та співвідношенням сторін 18: 9. Екран займає 92.25% передньої панелі ґаджета. Апарат працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845 з графікою Adreno 630. Модель має 8 ГБ оперативної і до 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Oppo Find X отримав цікавий дизайн

На задній панелі розміщена подвійна камера з модулями на 16 Мп і 20 Мп. Фронтальна камера, яка висувається, має 25 Мп. Смартфон підтримує функцію 3D-сканування особи для розблокування . А от сканера відбитків у смартфоні немає.

Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A

Смартфон Xiaomi Redmi 6 без "моноброви"

Ці смартфони були одними із найбільш очікуваних, в Україні зокрема. Адже при нормальному наповненні обидві моделі коштують недорого.

Xiaomi Redmi 6 отримав класичну рамку, яка повторює фірмовий стиль лінійки Redmi. Він має 5,45-дюймовий екран зі співвідношенням сторін новинки – 18: 9 та роздільною здатністю 1440х720 пікселів (HD +).

Працює смартфон на 8-ядерному процесорі MediaTek Helio P22. Доступні дві версії смартфону: з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті або із співвідношенням 4/64 ГБ. Також смартфон отримає прошивку MIUI 10, з підтримкою штучного інтелекту.

Читайте також: Xiaomi виводить на ринок новий бренд смартфонів: оприлюднили назву

Що стосується камери, то Redmi 6 має подвійну основну камеру з 12 Мп і 5 Мп (як в Redmi S2) з горизонтально орієнтованими модулями і світлодіодним спалахом. Також на задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. При цьому селфі-камера має 5 Мп.

Redmi 6A дублює багато характеристик Redmi 6. Щодо головних відмінностей, то модель Redmi 6A працює на іншому процесорі, ніж Helio P22. При цьому в компанії обіцяють на 37% вище продуктивність, як у Snapdragon 425.

Цей смартфон має 2ГБ внутрішньої та 16 ГБ вбудованої пам’яті. А от сканера відбитка немає.

За базову версію Redmi 6 треба буде заплатити 799 юанів (3260 гривень), модель з 4 ГП внутрішньої та 64 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться у 999 юанів (4075 гривень).

При цьому молодша версія Redmi 6A можна буде купити за 599 юанів (2440 гривень).

Lenovo Z5

Бюджетний Lenovo Z5 розкупили за кілька хвилин

Цей смартфон спочатку викликав критику у споживачів. Адже розробники обіцяли, що смартфон першим у своєму роді із повноекранним дисплеєм – без рамок та вирізу під камеру.

Однак, Lenovo Z5 все ж отримав "моноброву" зверху, а в нижній частині корпусу чітко видно "підборіддя". Смартфон обладнали 6,2-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністю 2246 x 1080 пікселів.

Загалом, екран займає 90% усієї передньої панелі.

Новий смартфон оснастили 8-ядерний чіпсет Qualcomm 636, виконаний за техпроцесом 14 нм, 6 ГБ оперативної пам'яті і відеоприскорювач Adreno 509. І тут обіцянка була не виконана, адже перед прем’єрою виробник анонсував 4 ТБ вбудованої пам'яті. Попри гучні заяви, новинка отримала конфігурацію на 64 або 128 ГБ внутрішнього накопичувача.

Основна камера оснащена сенсорами на 16 і 8 Мп з апертурою f / 2,0. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 мегапікселів.

При цьому позитивним моментом тут є ціна. За версію з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті попросять всього 200 доларів (близько 5 226 гривень). При цьому конфігурація з 128 ГБ накопичувача обійдеться на 80 доларів дорожче (близько 7 317 гривень).

Як бачимо, це дуже непоганий варіант за таку ціну. Це довели і продажі: перша партія смартфонів, яка надійшла у продаж 12 червня, розійшлась всього за кілька хвилин.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно