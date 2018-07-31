Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24

У липні компанія Sony представила смартфон середнього класу Xperia XA2 Plus з хорошою камерою; Huawei випустила оновлену версію Honor 10 з великою оперативкою та потужною основною камерою; а Mi-фани дочекались виходу смартфона-велетня від Xiaomi – Mi Max 3. Детальніше про найкращі смартфони, що вийшли у липні, читайте далі.

Sony Xperia XA2 Plus

11 липня компанія Sony офіційно представила смартфон середнього рівня Xperia XA2 Plus. Він оснащений великим IPS-дисплеєм з діагоналлю 6 дюймів і роздільною здатністю Full HD + (2160х1080). Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 5. Новинка працює на чіпсеті SoC Snapdragon 630. На вибір у користувача модифікації із 4 чи 6 ГБ внутрішньої пам’яті та 32 або 64 ГБ вбудованого сховища. Також є слот microSD, що дає змогу розширити пам'ять до 400 ГБ.

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Sony Xperia XA2 Plus отримав 23-мегапіксельну камеру

Одна із найбільших переваг цієї моделі – потужна 23-мегапіксельна основна камера MotionEye з сенсором Exmor RS оптичного формату 1/2,3 дюйма і об'єктив з діафрагмою f/2,0. Фронтальна камера має роздільну здатність на 8 Мп. Ще одна "фішка" смартфона – якісна звукова підсистема.

Sony Xperia XA2 Plus: відео

Ємність акумулятора Xperia XA2 Plus становить 3580 мАг, при цьому пристрій підтримує технологію швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. З коробки смартфон отримає операційну систему Android 8.0 Oreo.

Huawei Honor 10 GT

На початку липня Huawei представила оновлену версію Honor 10 – Honor 10 GT, який отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Huawei Honor 10 GT розкупили за кілька хвилин

Модель Honor 10 GT має 5,84-дюймовий IPS-дисплей, з роздільною здатністю FHD + (2280 x 1080 пікселів) та співвідношенням сторін 19: 9. Пристрій працює на чіпсеті Kirin 970. Смартфон отримав потужну основну камеру з двома модулями на 24 і 16 Мп та фронтальну камеру на 24 Мп. Крім того, новинка отримала функцію Super Night Scene, що дає змогу робити якісні знімки вночі без використання штатива. Щоправда, ця функція буде доступною після з бета-оновлення.

Під екраном розміщений сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку "Нome". Ємність батареї – 3,400 мАг. При цьому пристрій підтримує "революційну" технологію GPU Turbo від Huawei.

Huawei Honor 10 GT: огляд

До речі, 24 липня в Китаї стартував продаж Honor 10GT. І цей пристрій користувачі розкупили всього за кілька секунд. Новинка знову надійде у продаж 1 серпня.

Xiaomi Mi Max 3

19 липня Xiaomi представила довгоочікуваний смартфон Mi Max 3. Серед головних особливостей смартфона: його розмір – в діагоналі екран Mi Max 3 має 6,9 дюйма, а також обсяг батареї – 5500 мАг.

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Пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 636 з тактовою частотою 1,8 ГГц. Він працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з прошивкою MIUI 9.6.

Mi Max 3 порівняли з Galaxy S9+

Xiaomi Mi Max 3 порівняли з iPhone X

Mi Max 3 став першим смартфоном із цієї серії, що отримав подвійну задню камеру з модулями на 12 Мп і 5 Мп. Фронтальна камера має 8-мегапіксельний сенсор. Смартфон підтримує систему штучного інтелекту, яка допомагає в роботі камери і дасть змогу оптимізувати енергоспоживання, складаючи список найбільш актуальних додатків.

Xiaomi Mi Max 3: огляд

Xiaomi Mi Max 3 доступний у трьох колірних варіантах: чорному, золотистому і синьому. Базова версія (4/64 ГБ) буде коштувати 250 доларів (близько 6 575 гривень), а топова модифікація (6/128 ГБ) обійдеться вже в 295 доларів (близько 7 760 гривень).

До речі, аби краще уявити розміри цього велетня, журналісти порівняли його із іншими популярними моделями смартфонів.

Nokia X5

У липні компанія HMD Global представила новий бюджетний безрамковий смартфон – Nokia X5. На цю модель чекали мільйони користувачів, адже пристрій отримав деякі флагманські характеристики, при цьому бюджетну ціну.

Зокрема, Nokia X5 отримав "класичний" виріз вгорі екрану. Також він має діагональ у 5,86 дюймів зі співвідношенням сторін 19:9. Розмір екрану щодо габаритів корпусу становить 88%.

Смартфон Nokia X5: відео

Функціонує новинка на 8-ядерному процесорі MediaTek Helio P60 з частотою у 2 ГГц, а якість графіки забезпечує Mali-G72 GPU. Пристрій працює під управлінням Android 8.1 Oreo, щоправда вже незабаром операційну систему мають оновити до Android P.

Щодо камери, то Nokia X5 Plus отримала подвійну основну камеру на 13 Мп + 5 Мп з апертурою у f/2.0, фазовим автофокусом і ручним режимом. Селфі-камера має роздільну здатність на 8 Мп, апертуру у f/2.2, портретний і режим покращення зображення, що працює на штучному інтелекті.

Смартфон має кілька методів розблокування: сканер відбитку пальця та розблокування по обличчі користувача. Ємність батареї новинки від Nokia складає 3060 мАг. За чутками, вартість Nokia X5 Plus стартує від 120 доларів.

Xiaomi Mi A2

24 липня у Мадриді відбулась велика презентація Xiaomi, під час якої офіційно представили новий смартфон Xiaomi Mi A2.

Пристрій отримав 5,99-дюймовий широкоформатний LCD-дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 та роздільною здатністю Full HD+ (2160×1080 точок).

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Цікаво, що Mi A2 не отримав "моноброви" (на відміну від його молодшої версії Mi A2 Light) – вгорі та внизу екрану ми бачимо помітні рамки.

Xiaomi Mi A2: огляд

Пристрій працює на 8-яденому чіпі Snapdragon 660 з графікою Adreno 512. Xiaomi Mi A2 випущений в рамках програми Android One, тож працює пристрій на чистому Android, без фірмової прошивки Xiaomi MIUI.

Смартфон оснащений подвійною основною камерою з модулями на 12 Мп і 20 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Апарат працює на батареї ємністю 3010 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0.

Версія смартфона Mi A2 з 4ГБ оперативної та 32 ГБ внутрішньої пам’яті в Європі буде коштувати 249 євро (7 700 гривень). За модель із 4 оперативки та 64 ГБ вбудованого сховища треба буде заплатити 279 євро (8 600 гривень). При цьому модифікація Mi A2 6\128 ГБ пам'яті обійдеться в 349 євро (10 800 гривень).

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