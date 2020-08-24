Перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську. На цій посаді він замінив Леоніда Кучму. Він є набагато складнішою особистістю для Росії, ніж його попередник.

Таку думку в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі висловив колишній голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

Зверніть увагу Україна не встигне підготуватися до виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, – Кравчук

Чи може перемир'я стати початком перемоги України

Режим припинення вогню триває вже 29 днів. Рибачук зазначив, що спершу не вірив у всеосяжне перемир'я.

Пам'ятаєте ці практики? Я внутрішньо був налаштований скептично. Це мені говорить про те, що за бойовиками точно стоїть Росія. Якщо їй потрібно, то у них є управа на бойовиків. Але перемир'я триває,

– зазначив Рибачук.

Втім, він вважає, що "Кремль щось задумав" і за це перемир'я очікує суттєвих речей. А все крутиться навколо однієї й тої самої пісні: особливий статус Донбасу та зміни до Конституції.

"Кравчук – незручний персонаж"

"Але з іншого боку – взяли дуже досвідченого перемовника Кравчука. Бо з ним вести перемовини – це важке завдання. Для тієї кремлівської групи – Кравчук дуже незручний персонаж. Він складніший за Кучму. Тому що, він начебто на все погоджується, а потім звершує фразою: "Ну це звичайно в рамках чинного українського законодавства і Конституції", – запевнив Рибачук

Чого хоче Путін?

Путін хоче, що ми спершу провели вибори, а потім він закриє кордон. Проте Кравчук переконує, за словами Рибачука, що є міжнародна практика: ОБСЄ каже, що вибори не можна проводити, якщо країна не контролює кордон.

Та заміна, яка відбулася – цілковито змінює риторику. І в Німеччині це підтвердили, що низка нових ініціатив України заганяє Росію в складну ситуацію. Тому з точки зору дипломатії – ініціатива перейшла до української команди,

– підсумував Рибачук.

Що відомо про режим припинення вогню?

Представники Тристоронньої контактної групи домовились про повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Воно діє з 27 липня 2020 року, проте окупанти регулярно його порушують.

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