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      Країна тоне в смітті: за рік збитки від засмічень перевищили мільярд гривень

      -
      Сміття
      Сміття / eco.com.ua

      Державна екологічна інспекція в минулому році провела 21 тисячу перевірок по засміченню земельних ресурсів.

      Збитки, нанесені за цей період, перевищили мільярд гривень. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в матеріалі "Зберегти навколишнє середовище. План дій".

      За словами Фірсова, в Україні потрібно прийняття закону про відходи, який здатний виправити ситуацію на краще.

      "У нас досі немає ринку, механізму та правил для сміттєпереробних і сміттєспалювальних підприємств. І як наслідок – гори сміття, тисячі нелегальних звалищ. Цю ситуацію треба вирішувати, прикладів, як це робити, безліч, і не треба нічого вигадувати. Закон повинен запустити ринок, щоб за сміття як за ресурс почали змагатися переробники. Тоді він зникне з вулиць і звалищ. Це треба зробити якомога швидше", – заявив Фірсов.

      Також, на думку чиновника, необхідно перевірити ще раз компанії, які отримали ліцензії на утилізацію особливо шкідливих речовин.

      "Простий приклад: саме зараз, під час пандемії коронавірусу, утворюються медичні відходи. Це дуже небезпечні відходи, і їх потрібно утилізувати. Для цього є певні компанії і відповідна ліцензія... Ліцензії отримали компанії, які замість утилізації вивозять небезпечні відходи на сміттєзвалища, або викидають в лісі, або залишають в полі", – повідомив Фірсов.

      При цьому, за словами Фірсова, компанії, які реально можуть утилізувати відходи за протоколом, залишаються без замовлень.

      "Програють (компанії – Ред.) тендери тим, хто везе на звалище. Держава повинна втрутитися і навести порядок у цій сфері. Зробити це дуже просто – перевірити всіх ліцензіатів і відсіяти липових", – вважає Фірсов.

      Також чиновник назвав і інші ініціативи, які потребують реалізації в найближчий час. Серед них – реформа екологічного контролю, введення сучасної системи моніторингу стану навколишнього середовища, оновлення методик нарахування збитків від забруднення навколишнього середовища.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Екологія Новини України
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