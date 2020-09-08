Країни НАТО проведуть морську операцію в Арктиці
В Арктиці проведуть морську операцію з метою продемонструвати свободу доступу і навігації в регіоні. Багатонаціональну оперативну групу на крайній Півночі очолять кораблі британського флоту.
Фрегат типу 23 HMS Sutherland і RFA Tidespring працюватиме разом з есмінцем класу Arleigh Burke ВМС США USS Ross і норвезьким фрегатом класу Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl за підтримки данської патрульної авіації. Про це повідомляє ВМС Британії.
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Вони діятимуть в умовах мінусових температур, щоб поглибити спільне розуміння складної обставин та сприяти підтримці миру в регіоні.
Британія, США, Данія і Норвегія працюють разом, щоб підвищити нашу готовність діяти на крайній Півночі і підвищити стійкість в області, яка життєво важлива для інтересів Британії,
– йдеться у повідомленні.
Британський флот нагадує, що в травні 2020 року в Баренцевому морі Британія і США також проводили операцію.