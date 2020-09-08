В Арктиці проведуть морську операцію з метою продемонструвати свободу доступу і навігації в регіоні. Багатонаціональну оперативну групу на крайній Півночі очолять кораблі британського флоту.

Фрегат типу 23 HMS Sutherland і RFA Tidespring працюватиме разом з есмінцем класу Arleigh Burke ВМС США USS Ross і норвезьким фрегатом класу Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl за підтримки данської патрульної авіації. Про це повідомляє ВМС Британії.

Читайте також Росія звинуватила Норвегію у порушенні угоди щодо архіпелагу Шпіцберген: що про це відомо

Вони діятимуть в умовах мінусових температур, щоб поглибити спільне розуміння складної обставин та сприяти підтримці миру в регіоні.

Британія, США, Данія і Норвегія працюють разом, щоб підвищити нашу готовність діяти на крайній Півночі і підвищити стійкість в області, яка життєво важлива для інтересів Британії,

– йдеться у повідомленні.

Британський флот нагадує, що в травні 2020 року в Баренцевому морі Британія і США також проводили операцію.

Зверніть увагу! Упродовж минулих 10 років Росія стрімко просунулася у планах з відкриття в Арктиці як старих військових баз, що існують з радянських часів, так і абсолютно нових. РФ вважає Арктику засобом повернення собі звання великої держави. Водночас НАТО, за запитом Норвегії та інших скандинавських і країн Балтії, також посилює діяльність там.