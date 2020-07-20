На Одещині пам'ятник Леніну вирішили своєрідно "декомунізувати". Його переодягли в болгарського переселенця і в руки вручили виноградну лозу.

Метаморфоза із Леніним відбулася лише нещодавно. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав співзасновник проекту Декомунізація.Україна Вадим Поздняков.

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Відтак пам'ятників Леніну в Україні посеред відкритої території залишилося лише два.

Таким чином на відкритих територіях в Україні лишилося 2 пам'ятники Леніну. У селах Калчева та Городнє Болградського району,

– написав Поздняков.

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У Сновську, який раніше називався містом Щорс, пам'ятник Леніну вигідно продали. Міська рада виставила його на аукціон і за пам'ятник "вождю пролетаріату" вдалося заробити 375 тисяч 104 гривні. Гроші від його продажу місцеві мешканці планують витратити на фонтан. Облаштують його там, де колись був монумент.

А ось на Полтавщині у місті Карлівка сталося навпаки: місцеві пішли проти декомунізації і нещодавно відновили погруддя партдіячу Миколі Підгорному. Під час декомунізації у 2015 році його демонтували, однак не знищили, а оберігали. Через п'ять років пам'ятник самовільно повернули назад.