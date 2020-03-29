Кредит від МВФ: чи достатньо цього, щоб врятувати економіку України

Перемовини про кредит від МВФ і досі ведуть. Чи загрожує Україні дефолт у разі відмови МВФ та чи врятує кредит українську економіку в разі успіху перемовин. Про це сайт 24 каналу поговорив з експертом.

Через поширення коронавірусу та карантинні заходи, українська економіка потерпає, а "діра" в бюджеті збільшується. В уряді вже готуються до перегляду бюджету, але всі покладаються на майбутній кредит від Міжнародного валютного фонду.

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Чи врятує кредит від МВФ Україну?

Всього за рік "діра" у бюджеті зросла на третину. На кінець 2019 дефіцит бюджету становив 78 мільярдів гривень. За перші два місяці 2020 додалися ще 17,2 мільярда, що загалом становить понад 95 мільярдів гривень. Думка, що проблема з дефіцитом з'явилася через карантин та коронавірус – хибна. Проблема є давно, але зараз існує ризик її збільшити у кілька разів.

Цього тижня Кабмін запропонував зміни до бюджету, внаслідок яких дефіцит збільшиться на 202 мільярди гривень. Тобто загалом становитиме майже 300 мільярдів. Поки від МВФ очікуємо 5,5 мільярдів доларів, а це приблизно 154 мільярди гривень. Тобто такий кредит не зміг би навіть покрити дефіцит бюджету.

Проте насправді кредити від МВФ не йдуть на покривання дефіциту.

Формально кредит МВФ йде на поповнення золотовалютних резервів, тобто кошти не йдуть до держбюджету. Принаймні така стала практика. Безперечно ситуація безпрецедентна, тому МВФ може піти на порушення своїх правил. У 2008 році він це зробив, тоді частина коштів, які ми отримали пішла в держбюджет,

– розповідає експерт з економіки Борис Кушнірук в коментарі 24 каналу.

Скільки грошей може позичити МВФ?Попередньо обговорювали трирічну програму на 5,5 мільярдів доларів. Проте в МВФ сказали, що, якщо Україна успішно виконає умови, то можна говорити навіть про кращу угоду. Це може означати збільшення розміру траншів. Депутати "Слуги народу" раніше повідомляли, що кредит може сягнути 8 мільярдів доларів.

Якщо МВФ і дасть нам гроші для закриття "діри" в бюджеті, то треба все одно шукати інші ресурси. Це можуть бути інші українські партнери – Євросоюз, Світовий банк чи США.



Будівля МВФ / Фото GettyImages

Влітку та восени на ринок міжнародних ресурсів виллється "фантастична сума". Борис Кушнірук стверджує, що США випускає допомогу на 2 трильйони доларів, так само велику суму на ринок випускає ЄС. Частина цих грошей буде в руках фінансових інституцій, тобто банків. За таких обставин гроші можна буде позичити в них і втримати дефіцит бюджету на прийнятному рівні. Та в основі всього лежить співпраця з МВФ.

Якщо буде співпраця з МВФ, тоді буде довіра зовнішніх кредиторів і Україна зможе продовжити робити запозичення в умовах кризи,

– розповідає Кушнірук.

Кредит від МВФ не врятує економіку України, але він відкриє двері до інших кредиторів.

Що буде, якщо Україна не отримає кредит від МВФ?

Якщо Україна не отримає кредит від МВФ, то потрапить у ще більшу кризу, ніж могла б бути. Це призведе до дефолту та поверне державу на кілька років назад. Таку думку ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов висловив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі, а також додав, що Україна вже загнала себе у глухий кут.

Вже не можна відступати. В іншому випадку ми друкуємо гроші, руйнуємо економіку і відступаємо назад у 2014 рік, коли інфляція була 40%, а курс стрибав щодня,

– сказав ексміністр.

За його словами, без траншу МВФ країну чекає велика криза.

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Натомість економіст Борис Кушнірук дає більш оптимістичний прогноз.

Це створює загрозу дефолту. При цьому деякі внутрішні гравці хочуть цього. В першу чергу це пов'язано з Коломойським. Сказати, що ми обов'язково маємо оголосити дефолт, якщо ми не отримаємо кредит від МВФ, не можна,

– говорить економіст Кушнірук.

Експерт каже, що якщо брати до уваги співвідношення золотовалютних резервів та зовнішніх боргів, які треба сплатити цього року, то "нас ніхто не зрозуміє, якщо ми оголосимо дефолт. Це буде відверта некоректність".

Все ж експерти сходяться на думці, що у випадку провалу перемовин з МВФ, в України будуть суттєві проблеми по фінансуванню дефіциту державного бюджету.

Чому зволікають з наданням траншів?

Президент України Володимир Зеленський, НБУ й уряд ще Гончарука на початку грудня 2019 року домовилися з МВФ про нову трирічну програму EFF на 5,5 мільярда доларів. До того ж, таке рішення МВФ сприяло б отриманню Україною допомоги від ЄС на 500 мільйонів євро та кредиту від Світового банку навіть до мільярда доларів.



Коломойський хоче повернути ПриватБанк / Фото nv.ua

Тоді перший транш кредиту планували отримати ще в грудні, однак цього не сталося й досі. Зараз говорять вже про травень 2020 року. Причина такої тривалої затримки – невиконання Україною умов Фонду.

"Очевидно, що МВФ зберігатиме заморожений статус відносин з Україною до того часу, поки не вирішиться проблема з Коломойським", –каже Кушнірук.

Якщо цей закон не буде ухвалений, то коштів не буде. Якщо він буде ухвалений, то це вкрай наблизить Україну до отримання, додає експерт.

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В основному говорять про дві вимоги від МВФ: прийняття "антиколомойського" закону та земельна реформа. Проте Кушнірук стверджує, що найбільше нас відділяє від МВФ саме невиконання першої вимоги.

Враховуючи, що в Коломойського дуже потужна лобістська група в парламенті, є проблема просто цей "антиколомойський" закон ухвалити. Але без нього нічого не буде,

– резюмує економіст.