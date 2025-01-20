Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Кремль вербує жінок для збільшення армії

Російські добровольчі військові загони продовжують роботу по комплектуванню особового складу за рахунок призову жінок до лав збройних сил Росії.

В ISW зазначили, що колишній глава "Роскосмосу", який називає себе "сенатором" від окупованої частини Запорізької області, Дмітрій Рогозін 19 січня повідомив, що російський загін "БАРС-Сармат" (російський бойовий армійський резерв) набирає фахівців і некваліфікованих чоловіків і жінок з усієї Росії для участі в бойових діях проти України.

Це повідомлення є наслідком нещодавніх російських рекламних заходів, які висвітлюють вербування жінок до різних бойових підрозділів російських збройних сил,

– підсумували аналітики.

До слова, раніше керівник фінської військової розвідки Пекка Турунен заявив, що Росія планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона до кінця 2026 року. Водночас на реалізацію російських планів сильно вплине війна в Україні: чи вона закінчиться, чи, можливо, залишиться в стані замороженого конфлікту.