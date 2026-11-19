Такі дії виступають не просто інструментом пропаганди та утримання контролю над захопленою територією, вони – це частина значно небезпечнішої стратегії Білокам’яної, а саме – формування покоління, яке має сприймати війну як норму, Україну – як ворога, а протистояння із Заходом – як неминучий обов'язок. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Окупаційна адміністрація не приховує, що у Криму діють 388 кадетських класів, у яких навчаються понад 8 600 дітей. Паралельно окупаційна влада розвиває інші форми військово-патріотичного виховання, залучаючи до них релігійні та громадські структури.

На перший погляд, Москва просто продовжує звичну для себе політику ідеологічного контролю над населенням окупованих територій. Але за цими процесами стоїть значно глибша проблема – формування людського ресурсу для майбутніх воєн.

Від шкільної парти до військової форми

Кремль не обмежується нав'язуванням дітям власної історичної інтерпретації подій. Він створює середовище, у якому військова служба, підпорядкування державі, культ сили та готовність до насильства стають частиною повсякденного виховання.

Дітей на окупованих територіях України з раннього віку залучають до системи російських ідеологічних та військово-патріотичних організацій. Їм нав'язують російську ідентичність, викривлене бачення історії, образ зовнішнього ворога та уявлення про необхідність захищати інтереси Росії зі зброєю в руках.

Особливо резонансним є те, що це відбувається на території, яка за міжнародним правом залишається частиною України. Діти, які мали б зростати в українському освітньому, культурному та суспільному просторі, опиняються під впливом окупаційної системи, яка поступово позбавляє їх можливості вільно формувати власну ідентичність. Це не добровільний вибір цілого покоління. Це наслідок окупації, примусу, інформаційної ізоляції та системного державного впливу.

Чи містять такі дії ознаки геноциду? Відповідь однозначна.

Росія готується до тривалого протистояння з Європою

Європейські країни дедалі частіше говорять про необхідність підготовки до потенційного військового протистояння з Росією. І в цьому контексті мілітаризацію окупованих українських територій не можна розглядати як локальне явище.

Разом з випуском нових ракет російська держава демонструє готовність переводити суспільство на воєнні рейки. Вона розширює військову пропаганду, формує образ Заходу як ворога, виправдовує агресію проти України та виховує молодь у парадигмі постійної війни.

У цій системі окуповані території можуть виконувати відразу кілька функцій.

По-перше, це територіальна платформа для розміщення військової інфраструктури, накопичення ресурсів і забезпечення військових операцій.

По-друге, це додаткове джерело людського ресурсу. Росія вже використовувала мешканців окупованих територій України для примусової мобілізації та залучення до війни проти власної держави. Тому є всі підстави розглядати збереження окупації як можливість для подальшої експлуатації населення у військових цілях.

По-третє, це простір для формування наступного покоління людей, яких російська пропаганда намагається психологічно підготувати до служби у збройних силах Росії.

Окупація Криму і будь-якого іншого регіону України – це не "заморожений" конфлікт, а системна загроза для європейської безпеки. У європейських політичних дискусіях іноді можна почути аргументи про те, що повернення Криму Україні є надзвичайно складним, а подекуди – нереалістичним завданням. Мовляв, за роки окупації Росія змінила інформаційне середовище, сформувала нові суспільні настрої, провела русифікацію та виховала ціле покоління людей в умовах російської пропаганди.

Проте нашим європейським партнерам необхідно змінити саму логіку оцінки проблеми.

По-перше, збереження російської окупації українських територій створює довгострокову загрозу для Європи, а Росія отримує додатковий плацдарм і ресурс для ескалації бойових дій.

По-друге, складність повернення Криму не повинна ставати аргументом на користь збереження російського контролю. Коли політики в Європі чи США оцінюють перспективи деокупації, вони мають бачити в цьому не лише українську проблему.

По-третє, мілітаризація українських дітей в окупованому Криму та на інших територіях – це спрямований акт геноциду. Ігнорувати його – вчергове дискредитувати міжнародну систему безпеки і здатність колективного захисту до реальних дій.

Європа не має права сприймати окупацію Криму як кейс, який можна просто відкласти до кращих часів. Адже Росія не відкладає своїх планів щодо мілітаризації суспільства та продовження протистояння із Заходом. Залишити Крим Росії – означає залишити Кремлю можливість і надалі перетворювати українську землю, українські ресурси та українських людей на інструмент майбутньої агресії.

І це вже не тільки українська проблема. Це стратегічний ризик для всієї Європи.