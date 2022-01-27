Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про наміри Держдепартаменту США відкликати російського посла у Вашингтоні.

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Кремль про загрозу відкликання посла з Вашингтона

Загроза серйозна,

– заявив Пєсков.

Інших деталей він не назвав. Водночас наголосив, що за коментарями щодо цієї теми потрібно звертатися до Міністерства закордонних справ Росії.

Нагадаємо, напередодні посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Держдеп змусить його залишити Сполучені Штати до квітня, "якщо Москва не виконає умов Вашингтона щодо видачі віз охоронцям американського посла в Росії".

Росія бідкається про обмеження американських віз росіянам

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що Москва у контактах з Вашингтоном постійно ставить питання про необхідність нормалізації процесу видачі віз.

Представник Кремля поскаржився, що США, мовляв, спеціально обмежують видачу віз росіянам, щоб виторгувати для себе односторонні поступки зі сторони Росії. Насправді ж з Заходом, зокрема й США, постійно торгується Росія. Наприклад, своїми вимогами щодо "гарантій безпеки".

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