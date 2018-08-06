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Кремль у крові: автори серіалу "Картковий будинок" здивували анонсом

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"Картковий будинок" 6 сезон
"Картковий будинок" 6 сезон / Фото з вільних джерел

Автори серіалу "Картковий будинок" розмістили у мережі незвичний анонс. У блозі багатосерійного фільму з'явилось зображення російського Кремля з кров'ю.

Політичний серіал "Картковий будинок" підкорив весь світ. Відтак прихильники з нетерпінням чекають фінального сезону непересічної історії про президентство. 

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Вправно підігрівають очікування кіноманів автори "Карткового будинку", які публікують чимало анонсів до виходу перших серій 6 сезону. Згідно з тизером, влада, яку так стратегічно завойовував політик Френк Андервуд перейде до його чарівної дружини Клер.

"Ми тільки починаємо", – ствердно проголошено в анонсі. 

 

Тепер же мережу сколихнула нова реклама серіалу. На картинках зображений Кремль, политий кров'ю. Таким анонсом автори натякають, що в "Картковому будинку" вестиметься боротьба між новоспеченим главою білого дому та досвідченим президентом Росії. 

"Президенту Петрову в його трохи складному становищі. Ми брехали надто довго. Ми вбивці", – йдеться в анонсі. 

 

 

 

We’re murderers.

Допис, поширений House of Cards (@houseofcards)

 

Що таке "Картковий будинок"?
Це американський серіал, який екранізувала кіностудія Netflix. У лютому 2013 року вийшла перша серія політичної історії, яка одразу ж отримала чималу популярність у світі. Знятий серіал за мотивами книги Майкла Доббса, а головні ролі в "Картковому будинку" зіграли скандальний Кевін Спейсі та Робін Райт.

У серіалі розповідається про конгресмена Френка Андервуда та його дружину Клер. Подружжя стратегічно та підступно завойовує владу в США і підкорює Білий дім. Через секс-скандал довкола актора Кевіна Спейсі 6 сезон "Карткового будинку" змінили, зробивши президентом Робін Райт. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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