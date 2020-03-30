Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр фінансів Ігор Уманський і міністр інфраструктури Владислав Криклій можуть найближчим часом покинути уряд.

Про це пише Апостроф з посиланням на свої джерела. Видання нагадало, що Ілля Ємець нібито повинен написати заяву на звільнення за власним бажанням, при цьому на його місце вже нібито узгоджено ексочільника Одеської обладміністрації Максима Степанова. Ключове питання до нього – "це занадто швидкі темпи повернення тіньових схем закупівель ліків, про які говорили громадські активісти ".

"Крім того, йому також планували поставити мляву невиразну роботу з підготовки країни до піку епідемії коронавірусу", – зазначають журналісти.

Однією з версій причин майбутньої відставки Ігоря Уманського може виявитися скорочення витрат на "велике будівництво", яке заплановано в змінах до бюджету на 2020 рік. Крім того, Уманський може поплатитися кріслом за бажання відновити на дорожньому будівництві старі схеми, пише видання.

Зокрема, за його даними, в 2014-2015 році саме Уманський, який займав тоді посаду першого заступника міністра фінансів нібито разом із першим заступником голови Укравтодору Євген Барахом організував схему збору певної частини бюджетних грошей на дорожнє будівництво.

Від Мінфіну в ній, за даними джерел, також був задіяним Олег Мельник, якого потім "переведели" в Укравтодор директором департаменту фінансів. Мельника Уманський в березні 2020 року призначив своїм заступником. Сьогодні дорожники стверджують, що вже почали отримувати натяки про необхідність знову сплачувати цей корупційний "податок" за право працювати в галузі та отримувати гроші за вже зроблені роботи.

Що стосується міністра інфраструктури Криклія, серед претензій до нього – небажання або нездатність побороти корупцію в Укртрансбезпеці, розростання схем тіньової оренди в морських портах, побори з моряків, які стягує Адміністрація морського та річкового транспорту, відсутність будь-яких істотних зрушень ук питанні реформування Укрзалізниці.

В останні кілька днів Криклій став ще й фігурантом декількох скандалів. По-перше, журналісти виявили так званий "тіньовий офіс" міністерства інфраструктури на Рильському провулку, з якого, як виявилося, відбувається управління всіма тіньовими потоками в галузі. Керує офісом, за даними ЗМІ, хтось юрист Павло Шевченко, близький соратник Криклія.

По-друге, народний депутат Олександр Дубінський оприлюднив повістку про виклик Криклія на допит у скандальній справі про незаконну сертифікації іномарок. Згідно фабулі справи, імпортери, перебуваючи у можливій змові зі співробітниками Сервісних центрів МВС, (Криклій очолював Головний СЦ до призначення в міністерство) організували незаконну сертифікацію та реєстрацію кількох тисяч мексиканських Volkswagen Golf після "дізельгейту" в США. Партнером в цій схемі у Криклія, за словами Дубіського, був все той же Павло Шевченко.