"Усюди працюють генератори": росіянка бідкається на перебої зі світлом і дефіцит бензину в Криму

Паливна Криза у тимчасово окупованому Криму лише посилюється. Тепер росіяни, які приїхали та нині живуть на українському півострові, жаліються про проблеми зі світлом, а також кажуть про роботу генераторів.

Відеозаписи зі скигленням росіян з'явилися у телеграм-каналі KARYMAT.

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Що відбувається у Криму на тлі паливної кризи?

У мережі з’явилося відео, на якому жителька тимчасово окупованого Криму розповідає про перебої з електропостачанням та дефіцит пального, з якими зіткнулися місцеві та відпочивальники з Росії.

Жінка скаржиться, що на вулицях працюють генератори, однак незрозуміло, звідки люди беруть для них бензин, адже його також бракує.

У нас на вулицях як під час блекауту у 2014 році. Усюди працюють генератори, але я не розумію, де люди беруть для них бензин, бо бензину теж немає,

– емоційно розповідає жінка.

Росіянка розповіла про роботу генераторів у Криму / Відео з телеграм-каналу KARYMAT

Також на інших кадрах повідомляється, що в Севастополі вже другу добу частково відсутнє електропостачання. Супермаркети працюють у напівтемряві – освітлення вимкнене, функціонують лише касові зони.

У Севастополі супермаркети працюють майже без світла / Відео з телеграм-каналу KARYMAT

Окрім того, росіяни у Криму уже без світла розігрівають їжу на газу, а також роблять самовари, що працюють на вогні та інші цікаві конструкції.

Росіяни вигадують що завгодно, аби розігріти їжу без світла / Відео з телеграм-каналу KARYMAT

Нагадаємо, у Криму та Севастополі вже протягом декількох днів наприкінці червня діють графіки відключень електроенергії. Однак тепер окупаційна влада попередила мешканців півострова, що знеструмлення можуть тривати від 2 до 5 годин.

Водночас 27 червня в Севастополі влада оголосила про відновлення продажу бензину та дизелю. Втім, заправитися зможуть лише водії, які отримали спеціальний QR-код через бот у державному месенджері Max. Також чинними залишаються попередні обмеження – лише 20 літрів на один автомобіль.