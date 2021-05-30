И восклицал: "А что Белавиа? Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий!.. Мы прорвемся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!"

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Но тут же сообщил у Соловьева:

В Крым пока летать не будем… В первую очередь должно быть политическое признание Крыма как российского государства… Будет политическое решение — будем смотреть. Потому что есть еще коммерческие вопросы.

То есть, опасается, что "господа в смокингах и бабочках" наложат за Крым санкции и плотно закроют дорогу "Белавиа" в Европу. А это деньги.

На Крыме столько не заработаешь.

Причем, даже если Лукашенко признает его российским, "будем смотреть" на "коммерческие вопросы".

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Учитесь, безголовые российские "патриоты".

Смотрите, какие мотивы у ваших "союзничков" из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею (в последнее время подустали), в Минске в кармане мусолят деньги и прикидывают, сколько можно на вас заработать: больше, чем в Европе или меньше.