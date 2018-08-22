СБУ провела обшуки в офісах мережі АЗС "ОККО": деталі

21 серпня співробітники Служби безпеки України провели обшуки у львівському та київському офісах "Концерну Галнафтогаз", що є власником однієї з найбільших мереж автозаправних станцій "ОККО".

Обшуки проводилися з виїмкою документів і техніки за адресою вулиця Героїв УПА, 72 у Львові та вулиця Пилипа Орлика, 24/1 у Києві, передає ресурс "Нафторинок" з посиланням на джерела.

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Як підкреслюється, під час обшуків львівський офіс компанії було повністю знеструмлено.

Також один зі співрозмовників видання зауважив, що компанія підозрюється у фінансуванні тероризму.

"Начебто СБУ знайшла докази роботи мережі в окупованому Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей", – зазначив він.

Додамо, що у концерні відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на підготовку офіційної заяви.

Раніше у прес-службі компанії повідомляли, що автозаправні комплекси мережі "ОККО" в окупованому Криму було передано в оренду, проте право використання бренду орендарю не надавалося, пише "Українська правда".

До слова, станом на кінець 2014 року, "Галнафтогаз" володів 441 АЗС, в тому числі 413 під брендом "ОККО".

Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов, а одним із міноритарних – Європейський банк реконструкції та розвитку.