СБУ провела обшуки в офісах мережі АЗС "ОККО": деталі
21 серпня співробітники Служби безпеки України провели обшуки у львівському та київському офісах "Концерну Галнафтогаз", що є власником однієї з найбільших мереж автозаправних станцій "ОККО".
Обшуки проводилися з виїмкою документів і техніки за адресою вулиця Героїв УПА, 72 у Львові та вулиця Пилипа Орлика, 24/1 у Києві, передає ресурс "Нафторинок" з посиланням на джерела.
Читайте також: Організатора найбільшої групи крадіїв платного контенту викрила кіберполіція
Як підкреслюється, під час обшуків львівський офіс компанії було повністю знеструмлено.
Також один зі співрозмовників видання зауважив, що компанія підозрюється у фінансуванні тероризму.
"Начебто СБУ знайшла докази роботи мережі в окупованому Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей", – зазначив він.
Додамо, що у концерні відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на підготовку офіційної заяви.
Раніше у прес-службі компанії повідомляли, що автозаправні комплекси мережі "ОККО" в окупованому Криму було передано в оренду, проте право використання бренду орендарю не надавалося, пише "Українська правда".
До слова, станом на кінець 2014 року, "Галнафтогаз" володів 441 АЗС, в тому числі 413 під брендом "ОККО".
Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов, а одним із міноритарних – Європейський банк реконструкції та розвитку.
Нагадаємо, 16 березня слідчі ГПУ провели близько 15 обшуків складських і офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Причина – кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами компанії та інших споріднених підприємств.