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СБУ провела обшуки в офісах мережі АЗС "ОККО": деталі

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ЗМІ повідомили про обшуки з боку СБУ в офісах "Концерну Галнафтогаз", що володіє мережею АЗС "ОККО"
ЗМІ повідомили про обшуки з боку СБУ в офісах "Концерну Галнафтогаз", що володіє мережею АЗС "ОККО" / Соцмережі

21 серпня співробітники Служби безпеки України провели обшуки у львівському та київському офісах "Концерну Галнафтогаз", що є власником однієї з найбільших мереж автозаправних станцій "ОККО".

Обшуки проводилися з виїмкою документів і техніки за адресою вулиця Героїв УПА, 72 у Львові та вулиця Пилипа Орлика, 24/1 у Києві, передає ресурс "Нафторинок" з посиланням на джерела.

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Як підкреслюється, під час обшуків львівський офіс компанії було повністю знеструмлено.

Також один зі співрозмовників видання зауважив, що компанія підозрюється у фінансуванні тероризму.

"Начебто СБУ знайшла докази роботи мережі в окупованому Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей", – зазначив він.

Додамо, що у концерні відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на підготовку офіційної заяви.

Раніше у прес-службі компанії повідомляли, що автозаправні комплекси мережі "ОККО" в окупованому Криму було передано в оренду, проте право використання бренду орендарю не надавалося, пише "Українська правда".

До слова, станом на кінець 2014 року, "Галнафтогаз" володів 441 АЗС, в тому числі 413 під брендом "ОККО".

Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов, а одним із міноритарних – Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, 16 березня слідчі ГПУ провели близько 15 обшуків складських і офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі. Причина – кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами компанії та інших споріднених підприємств. 

Теги: Новини Криму Анексія Криму СБУ Новини України Нафта
Джерело: 24 канал
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