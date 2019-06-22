Кримчани стоять у довжелезних чергах за українськими паспортами: відео

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримчани на окупованому півострові масово оформлюють українські закордонні паспорти, аби скористатись "паспортним туризмом". Журналісти дізнались, як працює та скільки коштує такий сервіс для кримчан.

Також у випуску: Як моряки з Криму двічі Україну не зрадили. На кого Володимир Путін обміняє українських моряків. Як стартував курортний сезон у Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал