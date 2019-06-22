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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Кримчани стоять у довжелезних чергах за українськими паспортами: відео

      Крим.Реалії 910 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримчани на окупованому півострові масово оформлюють українські закордонні паспорти, аби скористатись "паспортним туризмом". Журналісти дізнались, як працює та скільки коштує такий сервіс для кримчан.

      Також у випуску: 

      Як моряки з Криму двічі Україну не зрадили.

      На кого Володимир Путін обміняє українських моряків.

      Як стартував курортний сезон у Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Крим.Реалії Новини Криму Бізнес
      Джерело: 24 канал
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