Кримчани стоять у довжелезних чергах за українськими паспортами: відео
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримчани на окупованому півострові масово оформлюють українські закордонні паспорти, аби скористатись "паспортним туризмом". Журналісти дізнались, як працює та скільки коштує такий сервіс для кримчан.
Також у випуску:
Як моряки з Криму двічі Україну не зрадили.
На кого Володимир Путін обміняє українських моряків.
Як стартував курортний сезон у Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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