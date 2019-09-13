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      Кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту АІС готуються до передачі в суд

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      Суд
      Суд / lexinform.com.ua

      Правоохоронні органи завершують роботу над кримінальними справами, обвинуваченими по яких проходять бенефіціар групи АІС Василь Поляков і її найманого керівництва.

      Раніше Печерський районний суд міста Києва відправив топменеджерів АІС Олександра Пугача і Олександра Яременка під цілодобовий домашній арешт в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння кредитними коштами АТ "УкрСиббанк" на суму понад 2 млрд грн. Що стосується Василя Полякова, засновника і бенефіціара АІС, то йому прокуратура Києва вручила підозри в шахрайстві на зазначену суму. А Печерський районний суд столиці в кінці серпня обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з забороною виїзду за межі Києва. Його бізнес-партнеру, екснардепу Дмитру Святашу також в судовому порядку заборонено залишати території України до моменту повного виконання боргових зобов'язань перед "УкрСиббанком".

      На думку політичних експертів, втрата Дмитром Святашем депутатського мандата, а також завершення розслідування правоохоронцями кримінальних справ за боргами АІС зумовило застосування бенефіціарами АІС сумнівних піар-інструментів. А саме, замовних псевдомітингів, про які говорить депутат ВРУ з фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський і пишуть ЗМІ і колективного листа, в якому ряд нардепів (в основному від "Опозиційного блоку – За життя") чинять спільно з Дмитром Святашем тиск на прокуратуру.

      "Для власників АІС виразно запахло смаженим. Команда президента Зеленського серйозно налаштована дати по руках шахраям і корупціонерам, щоб захистити чесний бізнес і поліпшити інвестклімат. Як сказав Дубинський, всі борги доведеться повернути. Тому Святаш і Поляков застосовують зараз прийоми на межі фолу і компрометують своїх політичних приятелів. Вони загнані в кут і скоро їх кучерявій мотузочці прийде кінець", – пояснив нам на умовах анонімності відомий політичний експерт.

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      Теги: Новини України Корупція Печерський суд Києва Святаш Дмитро Володимирович
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