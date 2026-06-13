В окупованому Армянську міг спалахнути хімзавод "Кримський титан"

У тимчасово окупованому Криму 13 червня загорілось хімічне підприємство "Кримський титан". Пожежу на території об'єкта не можуть ліквідувати.

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер".

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Внаслідок чого виникла пожежа?

Місцеві жителі кажуть, що у тимчасово окупованому Армянську пожежникам не вдається загасити займання, адже це хімзавод.

Усіх співробітників підприємства нібито відправили додому, а у місті виникли проблеми з водою – її подаватимуть по годинах.

Раніше телеграм-канал повідомляв, що вночі під ударом начебто була електропідстанція ПС 220 кВ "Титан". Внаслідок цього осередки займання фіксували й на території "Кримського титану".

"Кримський титан" є одним з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі. Також він випускає червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло та залізний купорос.

Нагадаємо, українські військові у ході операцій з послаблення російської логістики на окупованих територіях били дронами по Чонгарському мосту. Наразі окупанти намагаються приховати руйнацію мосту, який з'єднував Херсонщину та Крим.

Водночас на супутникових знімках видно, що ворог збудував понтонну переправу на місця знищеного об'єкта. Як наслідок, там утворились затори з вантажівок.