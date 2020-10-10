Знаменитий водоспад Учан-Су – найвищий в Україні, а також одна з яскравих візитівок Криму. Але після окупації півострова Росією водоспад пересох.

Гнітюче відео висохлого водоспаду Учан-Су в Криму (а радше – місця, де був водоспад) опублікував телеграм-канал "Подъем" 9 жовтня.

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У повідомленні мовиться, що туристи прийшли до водоспаду – подивитися на диво, а натомість зафільмували лише голе каміння. Тож візитівка Криму дійсно вразила туристів, але не так, як вони планували.

Зауважимо, що у коментарях до допису дехто писав, що цей водоспад завжди висихає восени. Це неправда: він дійсно частенько майже пересихає влітку, у найспекотнішу погоду, але не восени.



Ось так насправді зазвичай виглядає Учан-Су в жовтні / Фото kimmeria

Справедливості заради зауважимо, що ми дійсно не знаємо, коли саме туристи зняли своє відео.

Коротко про Учан-Су

Водоспад Учан-Су розташований в Криму на однойменній річці на висоті 390 метрів над рівнем моря на південному схилі гори Ай-Петрі у 6 кілометрах на північ від Ялти.

Висота знаменитого природного дива – 98,5 метра, тобто він є найвищим водоспадом анексованого Росією півострова й України загалом.

У перекладі з кримськотатарської мови Учан-Су – "вода, що летить".

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